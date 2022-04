El Secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, va visitar ahir el tram de la Vila Blava que transcorre entre Vilanova del Camí i Jorba. Ho va fer acompanyat de la diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, i el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, i dels alcaldes d’Igualada, Marc Castells, i de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, entres d’altres responsables polítics locals. Valdés ha destacat la importància de projectes com el de les vies blaves i va recordar que el govern de l’Estat hi ha aportat 4,5 milions a través dels fons Next Generation.

La visita es va iniciar a l’espai jove Can Muscons de Vilanova del Camí, on alcaldes i regidors de la comarca i del Consell Comarcal de l’Anoia van fer una reunió prèvia amb el secretari Fernando Valdés per parlar sobre el projecte de les Vies Blaves Barcelona. Valdés assegura que aquest projecte és una aposta pel futur del turisme, ja que «ens permetrà posar en valor recursos naturals i patrimonials i, d’aquesta manera, treballar amb el millor que pot oferir Espanya i Catalunya en matèria turística». El secretari també va posar èmfasi en el context en el qual ens trobem, que «és especialment important, després de dos anys complicats i de covid» i va destacar l’oportunitat que suposa la inversió. Després de la reunió, es va fer un recorregut pel tram de la Via Blava Anoia que transcórrer entre Vilanova del Camí i Jorba. Les Vies Blaves Barcelona recorreran 300 quilòmetres, passaran per 59 municipis de 7 comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Moianès i Barcelonès) i connectaran prop de 5 milions de persones. Passaran per 3 parcs naturals, 13 espais naturals protegits i 8 espais turístics. El projecte Vies Blaves Barcelona suposarà una inversió global de 54 milions d’euros. El passat mes de desembre, el projecte va rebre 4,5 milions d’euros dins de la convocatòria extraordinària dels Plans Sostenibilitat Turística en Destinació per a ens locals finançats amb els Fons Next Generation de la Unió Europea. La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, va agrair l’aportació perquè «a través de l’impuls d’aquests fons, s’ha pogut materialitzar aquest projecte”.