L’Ajuntament està organitzant diferents activitats, entre elles, una exposició de fotografies per commemorar l’arribada de la xarxa d’aigua, que va tenir lloc el 29 d’abril d’ara fa 50 anys. La corporació està preparant, entre d’altres accions, una exposició i per això, demana la col·laboració a la ciutadania perquè facin arribar material gràfic. Fins al dia 19 d’abril es podran aportar fotografies per aquesta efemèride. El material disponible es pot fer arribar a ladreçaelectrònica participacio.calaf@gmail.com o bé els interessants ho poden portar directament als resposables de la mostra trucant, abans, al 627 00 46 00.

El dissabte 29 d’abril de 1972 va ser la data de l’arribada i distribució de l’aigua potable a Calaf i enguany es commemora els 50 anys d’aquesta efemèride. Fins aleshores, el municipi no disposava de cap xarxa d’aigua i les cases i famílies havien de recórrer a pous, cisternes o fonts. L’aigua i Calaf han tingut una mala relació, sobretot en els darrers anys arran dels períodes de sequeres severes que van posar de relleu la manca de potabilitat de l’aigua que se servia. Ara, aquesta qüestió ha quedat subsanada amb la reconnexió de la xarxa a les canonades que porten aigua de la Llosa del Cavall i el Cardener. La població havia passat els últims anys amb episodis de contaminació de les aigües, que en bona part arribaven de pous de l’entorn de la població. Aquestes captacions eren l’origen del problema i ara, a part de rebre l’aigua directa de la xarxa de la zona de la Llosa del Cavall, la població també ha construït una planta de desnitrificació, amb la qual cosa l’aigua pròpia també serà de qualitat. L’arribada va ser un acte molt esperat, ja que solucionava un problema endèmic de calafins i calafines. Era el final d’una gran obra que portava l’aigua des del Mantellí d’Enfesta fins a la població, més de 6.200 metres de canonades. Aquell dia l’aigua va córrer lliurement pels carrers de la vila (Xuriguera, plaça de l’Església i Sant Jaume) i va esdevenir una celebració popular amb diferents accions vinculades amb l’aigua. Des del consistori s’estan organitzant un seguit d’actes entorn aquesta fita, entre elles l’exposició de fotografies esmentada.