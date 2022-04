La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès, ha aprovat inicialment avui el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica (PDUAE) de la Conca d’Òdena, que delimita i ordena 205 hectàrees, de les quals prop de 100 es destinaran a activitat industrial i logística en quatre sectors, segons ha explicat el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra. El document final estalvia dels tots dues de les tres ubicacions que havien aixecat oposició, Can Titó (a Vilanova del Camí) i el Pla de la Morera (a Òdena) i limita en bona part l'acció sobre Jorba, passat de les més de 46 ha inicials previstes per a indústries a una disposició de 16 ha. El document tindrà ara un període d’exposició pública i l’aprovació definitiva està previst que es faci abans d’acabar aquest any.

El pla aprovat suposa una reducció del 65% respecte el que preveia l’antic planejament de 2009. El nou Pla també fixa directrius, que els planejaments municipals hauran de complir, per preservar els corredors verds i agrícoles, preservar la xarxa de camins i reconvertir sectors industrials obsolets en residencials.

El PDUAE de la Conca d’Òdena s’impulsa en coordinació amb els set municipis que abasta (Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí) i el seu objectiu era des de l'inici crear el marc urbanístic adequat per delimitar nous sectors d’activitat econòmica amb una visió global del territori de la Conca. Fonts de la comissió han explicat que "a diferència de plans directors més antics, el PDUAE qualifica directament el sòl i estableix ja l’ordenació detallada de cada sector. També modifica i actualitza alguns aspectes del Pla director de 2009 que han quedat obsolets".

Quatre sectors d’activitat econòmica

Així, el PDUAE ordena quatre sectors d’activitat econòmica, que sumen una superfície total de 205 hectàrees. D’aquesta superfície, prop de 100 hectàrees, el 49%, serà per a usos industrials i logístics, seguida de la superfície per a zones verdes (66 ha, un 32% del total del PDUAE), equipaments (14 ha, el 7% del total) i sistema viari (13 ha, el 7%).

Defineix un primer sector com a Parc Tecnològic i Empresarial de Jorba-Igualada (16,41 ha industrials). Se situa en terrenys de Jorba, Igualada i, en menor mesura, d’Òdena. Acollirà parcel·les de grandària mitjana (dues parcel·les de 7 ha cadascuna i una de 2 ha), amb visibilitat directa des de l’A-2, que poden resultar especialment atractives per a empreses que busquen tenir presència al territori.

Un segon sector és l'entorn de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena (56 ha industrials). Aquest espai queda situat principalment a Òdena, s’hi preveu una parcel·la de 44,6 ha de superfície per a activitats econòmiques de gran format i diverses més petites, d’entre 0,1 i 5,4 ha, que es destinarien a activitats pròpiament aeronàutiques. Aquest sector incorpora els terrenys que es preveien destinar a l’àrea residencial estratègica (ARE) Fàtima Nord d’Igualada, que ara es qualifiquen com a zona verda i equipaments.

A Vilanova del Camí hi ha un tercer sector, l’Hostal del Porc (8,10 ha industrials). Aquest acollirà una única parcel·la de 8,1 ha per a activitats econòmiques. Pel que fa al sòl per a equipaments, es preveu la possibilitat d’ubicar-hi una planta depuradora si és necessari.

Per últim, hi ha el sector el Raval i Can Marquès (19,28 ha industrials). Ubicat a Òdena, s’hi preveu una única parcel·la per a activitats econòmiques de gran format, amb 20,11 ha. El desenvolupament d’aquest sector es condiciona a que prèviament s’hagi completat el dels sectors anteriors.

Els responsables de la comissió d'urbanisme del Penedès posen èmfasi en què a més d’ordenar aquests quatre sectors econòmics, el PDUAE estableix una sèrie de directrius que els ajuntaments hauran d’incorporar obligatòriament quan revisin o modifiquin els seus planejaments municipals, com ara la preservació d’espais naturals i corredors agrícoles, contemplar la xarxa de camins rurals, la conversió de la BV-1106 en via urbana o la transformació en noves zones residencials de sectors industrials obsolets.

A la zona de la Conca d’Òdena existeix un Pla director urbanístic (PDUCO), aprovat el 2009, que preveia destinar 599 hectàrees a sectors d’activitat econòmica, i el Pla aprovat aquest divendres el modifica, alineant-se amb els principis que establirà la futura Llei de territori, actualment en redacció. Així, s’aposta per minimitzar el consum de nou sòl i situar els nous creixements en continuïtat amb els existents.

Com a resultat, els sòls per a activitat econòmica ocuparan finalment 205 hectàrees, un 65% menys del que preveia aquell planejament.

Procés participatiu previ i informació pública

Abans de l’aprovació inicial del PDUAE que ha fet avui la Comissió d’urbanisme, el Govern va impulsar un procés participatiu obert a tota la població dels municipis afectats, a les seves associacions i representants del teixit econòmic, que es va dur a terme entre juny i setembre de 2020. S’hi van recollir més de 1.140 aportacions de 230 persones i 20 entitats.

Les demandes més compartides van ser implantar els nous sectors econòmics per fases, en funció de la demanda real del mercat; situar els nous desenvolupaments prioritàriament a l’entorn de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, i integrar els polígons buits existents. Gran part d’aquestes aportacions han estat recollides en el document que ha rebut avui l’aprovació inicial de la Comissió, i que ara se sotmetrà a informació pública i a audiència dels ajuntaments.

Les al·legacions que es rebin s’incorporaran, si s’escau, al document que la Comissió d’urbanisme del Penedès aprovarà provisionalment. Posteriorment, la Comissió de territori de Catalunya en farà l’aprovació definitiva i el PDUAE entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al DOGC.

Satisfacció entres els alcaldes de la Conca d'Òdena

Els alcaldes i alcaldesses de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena es mostren satisfets del resultat final del Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO). La proposta, que classifica 107 hectàrees de nou sòl industrial, afirmen que permetrà atraure activitat econòmica, donar resposta a les empreses del territori que volen créixer i també a empreses d’arreu interessades a instal·lar-se a la Conca d’Òdena, i en conseqüència generar nous llocs de treball. "Es tracta d’una oportunitat històrica pel territori, que aquest mateix any tindrà una superfície de nou sòl industrial similar a la superfície industrial del Polígon de Les Comes d’Igualada, que compta amb 110 hectàrees", segons indiquen els alcaldes en un comunicat que han fet públic aquest divendres al matí.

Els alcaldes asseguren que el document aprovat respecta la voluntat de la ciutadania de Jorba, que va rebutjar en una consulta popular el passat mes d’octubre classificar 46 noves hectàrees de sòl industrial, així com les opinions expressades durant el procés participatiu del Pla Director celebrat el 2020, que van fer descartar els àmbits de la Plataforma ferroviària Nord –Can Morera, a Òdena- i Vilanova Sud –Can Titó-. Finalment, doncs, s’ha aconseguit trobar consens al voltant de dos sectors principals: l’Aeròdrom Igualada-Òdena, i del Parc Tecnològic Igualada-Jorba en les hectàrees que ja estaven classificades al Pla Director Urbanístic (PDUCO) de l’any 2009.