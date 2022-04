El dia que va fer 20 anys, el desembre passat, la Montse (nom fictici, ja que vol mantenir l’anonimat) es va obrir un compte a OnlyFans, la plataforma que està revolucionant el món de la pornografia i que fa que qualsevol persona pugui vendre els seus continguts eròtics a Internet. En poc temps, aquesta jove de Calaf ha aconseguit mig centenar de subscriptors, que paguen una quota mensual per veure les seves fotos més íntimes. La moda s’estén entre els joves i al Bages també hi ha més exemples.

Els continguts eròtics i sexuals sense censura són el principal reclam d’aquesta xarxa social. Tot i això, la calafina afirma que «no tot el contingut que es comparteix a la plataforma és eròtic. També hi ha perfils que pengen receptes de cuina i ho comparteixen en el perfil per als seus seguidors com ho farien a Instagram», encara que són una minoria. De fet, quan la plataforma va néixer, l’objectiu inicial era apropar els creadors de contingut i artistes als seus fans, sense tenir res a veure amb temes sexuals.

«L’únic que em preocupa de tenir OnlyFans és la meva mare, però és el meu cos i faig el que vull», explica la Montse. Va descobrir aquesta xarxa de contingut adult arran d’una altra noia, una igualadina que ja s’hi dedicava. S’ho va plantejar més d’una vegada durant dos o tres anys perquè tenia clar que «has de promocionar el que estàs fent per arribar a la gent, i això se sol fer a través d’Instagram, i en el meu perfil tinc molta gent del poble, gent propera que al seu moment no volia que veiés el que penjava».

Estrelles de la música i del cine

OnlyFans va moure 400 milions de dòlars el 2020 segons Forbes (el 540% més que el 2019) i tenia en aquell mateix any 170 milions d’usuaris i 1,6 milions de creadors com la Montse. Entre ells també hi ha estrelles del món de la música i del cinema, com Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe i Rebecca Minkoff, que ofereixen contingut més pujat de to del que solen publicar a Instagram. La jove aclareix que «no es tracta d’una aplicació. La majoria de gent que la desconeix creu que és una app, però s’hi accedeix a través d’una pàgina web».

Per a majors d’edat

Hi ha dos tipus d’usuaris a OnlyFans, els creadors de continguts i els seus seguidors, a qui se’ls anomena ‘fans’, i per poder seguir les publicacions dels seus creadors preferits han de subscriure’s als seus perfils i abonar-los una quota mensual. Qualsevol usuari de la plataforma ha de tenir més de 18 anys per poder-hi accedir, i en el cas dels creadors, «han d’introduir el DNI i passen uns quants dies fins que verifiquen el teu compte», explica la calafina.

La quota mensual que paguen els fans la fixa el creador de contingut (amb un màxim de 49,99 euros, i un mínim de 4,99 euros, que delimita la plataforma). «Vaig començar posant el preu de les subscripcions a 5 euros, i ara ja la tinc a 10 euros al mes», diu la Montse, que afegeix que «també pots fer paquets i promocions». Els fans poden triar quan cancel·lar la subscripció.

Els beneficis i les propines

La part de beneficis que es queden els creadors és del 80%, mentre que l’altre 20% va a parar a OnlyFans. I, per cobrar, «has de superar els 20 euros d’ingressos; si no guanyes més d’aquesta quantitat, no pots traspassar els diners al teu compte bancari». Quant al que es pot arribar a cobrar, la jove de Calaf detalla que el primer mes va guanyar 80 euros i, des d’aleshores, acumula més de 60 subscriptors.

Una altra manera de guanyar diners són les propines. «Per xat privat et poden demanar que et facis alguna foto específica o et poden enviar productes d’Amazon perquè els compris i et facis fotos amb ells». I per rebre missatges privats i fotos exclusives, els fans també han de pagar a part.

«Un home em va demanar que si ens podíem veure en persona i que li ballés. Assegurava que no em tocaria i m’oferia 22.000 euros. Li vaig dir que no quedava amb ningú i, tot i que va insistir, no vaig entrar en el seu joc de cap manera», assegura la Montse. Davant de situacions com aquesta, el creador pot bloquejar els usuaris.

OnlyFans va experimentar ungir radical cap al sexe l’any 2018

OnlyFans va néixer el 2016, creat per Tim Stokely, un empresari britànic, amb el propòsit d’apropar amb continguts prèmium els influencers i els artistes als seus fans. El 2018, però, Leonid Radvinsky va adquirir el 75% de l’empresa i va passar a ser-ne el president.

Radvinsky, empresari nord-americà d’ascendència ucraïnesa vinculat al porno i programador informàtic, ja era conegut per ser el propietari de MyFreeCams, un lloc web per a adults que proporciona actuacions de models en directe, normalment amb continguts eròtics, i l’opció de xatejar amb elles.

Quan Radvinsky va passar a dirigir la plataforma, aquesta va canviar completament la seva identitat i va evolucionar cap a una xarxa social de pagament on les imatges sense censura són la seva característica principal.