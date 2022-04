Capellades ha engegat una campanya de col·locació de cartells informatius als espais on habitualment es detecta una major concentració de bosses d’escombraries abandonades a les papereres o al carrer mateix. S’hi recorda que abandonar residus a la via pública és una infracció greu, que té una sanció econòmica que pot arribar als 250 euros. Aquesta acció informativa va lligada a la reactivació dels expedients per posar aquestes multes.

L’alcalde, Salvador Vives, explica que «fa setmanes que ha augmentat la pressió contra aquestes persones que no fan el porta a porta i deixen la brutícia al mig del carrer. En els darrer mesos s’ha aconseguit baixar els quilos de brossa recollits, cosa que vol dir que hi ha menys persones que deixen la brossa al carrer».