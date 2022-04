Veïns i empresaris de la Torre de Claramunt estan farts de les contínues incidències amb el subministrament elèctric i denuncien que acumulen centenars d'avaries a causa de talls en la llum i alts i baixos de tensió. Tant l'Ajuntament com els mateixos veïns han interposat queixes davant d'Endesa però asseguren que en fan cas omís. L'alcalde, Jaume Riba, atribueix les incidències a una "manca d'inversió" i un "manteniment deficitari" de la infraestructura. Un dels afectats és l'empresari holandès Geert van Heijningen, que té un hotel rural: "Després de patir dos anys per la covid, ara ens trobem amb aquesta situació i ja no ho podem suportar més". Endesa diu que són fets "puntuals i aïllats" i que no hi ha "cap problema elèctric massiu".

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt (Anoia) ha iniciat accions perquè Endesa posi fi als problemes de subministrament elèctric que fa anys que pateix aquest municipi anoienc de 4.000 habitants i 9 nuclis de població. En declaracions a l'ACN, l'alcalde del municipi, Jaume Riba, assegura que és un problema que s'arrossega des de l'any 2015, però que en els darrers dos anys s'ha agreujat considerablement. Riba denuncia una "manca d'inversió generalitzada" i unes instal·lacions elèctriques "deficitàries i antiquades". Tot això fa, segons ell, que "el fluid elèctric no sigui correcte".

Riba explica que aquesta situació de "manca d'inversions i de manteniment" provoca, d'una banda, talls en el subministrament elèctric, i, de l'altra, pujades i baixades de la tensió. "En moltes ocasions la tensió baixa per sota dels 200 volts i això provoca avaries en aparells electrònics sensibles", apunta el batlle. A més, explica que, a banda de les afectacions a particulars, també hi ha la queixa dels empresaris: "Aquesta situació els genera molts problemes de maquinària".

Des de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt asseguren que han fet diverses queixes formals a Endesa però critiquen que els costa molt rebre alguna resposta. A més, l'alcalde explica que també han fet medicions amb una empresa certificada i que van traslladar els resultats al Departament d'Indústria, però "no ens conta que s'hagi aplicat cap sanció". Davant d'aquesta inacció per part de l'empresa, l'Ajuntament ha decidit denunciar públicament els fets.

"Estem en mans d'una maquinària que ens està aixafant"

Els veïns de la Torre es mostren molt indignats amb els problemes constants que pateixen en el subministrament elèctric. El president de l'associació de veïns de les Pinedes de l'Armengol -un dels nuclis del municipi-, Juan Montenegro, denuncia que pateixen talls "pràcticament cada dia". De fet, relata que una pujada de tensió "salvatge" li va fer malbé el seu ordinador "tot i tenir instal·lat un estabilitzador de la corrent". Montenegro diu que és una problemàtica que s'arrossega des de fa molt temps, però que ara, amb l'encariment del preu de la llum, la indignació ha crescut. "A moltes famílies els costa arribar a finals de mes i és una lluita de David contra Goliat. Estem patint un tracte molt salvatge i discriminatori, estem en mans d'una maquinària que ens està aixafant", lamenta.

Un altre veí del municipi, Josep Anton Madrid, relata els problemes amb què es troba: "El fet que el voltatge vagi per sota dels límits permesos fa que els aparells pateixin fins que s'espatllen". "És vergonyós que ens tinguin abandonats d'aquesta manera", lamenta aquest veí, que assegura que a nivell particular ha fet diverses queixes. També és conscient que al municipi "hi ha diversos problemes amb persones que punxen la llum" i creu que això podria ser una de les causes de la problemàtica amb el subministrament. Amb tot, assegura que "això la companyia elèctrica ho hauria de detectar i arreglar perquè nosaltres paguem religiosament cada mes la factura i no ens perdonen res perquè el voltatge estigui malament".

Un negoci de turisme rural afectat

La Torre Nova ressort és un establiment rural de luxe ubicat a la Torre de Claramunt que compta amb una desena d'apartaments i pràcticament tots els clients són internacionals. El seu gerent, Geert van Heijningen, es queixa que des que es van instal·lar al municipi, ara fa nou anys, han patit problemes amb el subministrament elèctric. Explica, per exemple, que molts dies a la nit salten els llums d'emergència de les habitacions dels hostes i això provoca que els clients es despertin espantats. A banda dels talls de llum, aquest empresari també es queixa de les baixades en la tensió, que segons ell, poden arribar als 180 volts. Quan passa això, assegura que li deixen de funcionar el sistema de plaques fotovoltaiques.

Geert van Heijningen lamenta que han passat dos anys molt dolents a causa de la covid-19 i les restriccions en el turisme rural ."Aquesta situació ja no es pot suportar", apunta aquest empresari, que afegeix: "Ens hem queixat sovint a l'Ajuntament i també a la companyia però no ens donen resposta i no ens prenen seriosament com a clients".

Endesa assegura que es tracta de problemes "puntuals i aïllats"

Per la seva banda, la companyia elèctrica Endesa assegura que en cap cas es pot parlar d'un problema elèctric "massiu" a la Torre de Claramunt i deixa clar que són "fets puntuals i aïllats". Fonts d'Endesa expliquen que en els darrers anys s'han fet treballs de millora a la xarxa elèctrica de la Torre de Claramunt, sobretot als nuclis de la Torre Alta, la Torre Baixa i les Pinedes de l'Armengol. De fet, asseguren que, en alguns casos, les obres de millora s'han fet conjuntament amb l'Ajuntament. Segons la companyia en aquests moments també hi ha pendent executar una segona fase de millores al nucli de les Pinedes de l'Armengol, però estan pendents de la llicència municipal. Sobre aquest nucli, la companyia explica que s'han detectat sobrecarregues elèctriques provocades per consums irregulars.