Jordi Cuadras, portaveu del grup municipal d’Igualada Som-hi, afirma que «Igualada té un problema amb la seguretat dels seus carrers i passos de vianants» davant les dades fetes públiques pel Servei Català de Trànsit que marca que els darrers 10 anys hi ha hagut 255 atropellaments i quatre víctimes mortals a la ciutat. La formació progressista lamenta «la inacció del govern de Junts durant els darrers 10 anys per no haver impulsat polítiques per revertir aquestes dades i que, alhora, estigui incomplint la nova normativa de la DGT pel que fa als límits de velocitat dins la ciutat»

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, reclama que «el model de mobilitat del govern de Junts és sinònim d’inseguretat». «Ho diuen les dades», afegeix. «Per això reclamem un canviï radical en aquesta qüestió i que el govern de Marc Castells es prengui seriosament la mobilitat de la nostra ciutat i que faci polítiques perquè Igualada sigui una ciutat segura per als vianants». Cuadras proposa estudiar totes les mesures que es poden fer des de l’Ajuntament i escollir la més idònia en funció del lloc. Punts clau són els passos elevats, dotar la ciutat de millor il·luminació, instal·lar reductors de velocitat, fer complir amb la velocitat que la llei obliga a 50 o 30 en funció del tipus de carrer o construir una xarxa de carrils bici i de patinets per evitar que hagin de compartir espai amb els vianants. Al mateix temps demana que es faci una repintada de molts passos de vianants ara deteriorats.