L’església de Calaf va omplir-se aquest dilluns amb el concert solidari amb Ucraïna titulat ‘Música per la pau’. Tota la recaptació del concert es va destinar al Consolat General d'Ucraïna. La iniciativa, en mans del director català Melani Mestre, va interpretar el Rèquiem de Mozart i hi va participar la Jove Filharmònica Catalana, l'Orquestra de Cambra Catalana i la Filharmonia Ibèrica, a més del Cor Dyapason. Durant el concert i els seus parlaments, tant els organitzadors com els intèrprets van agrair el suport de tots els participants amb el poble ucraïnès. Tots els intèrprets, agrupacions i formacions van participar-hi de forma desinteressada.

El concert es va retransmetre en directe a través del canal de YouTube del Casino de Calaf i ja està disponible la gravació al perfil de l’entitat a la mateixa plataforma. El concert estava organitzat pel Casino de Calaf, Càrites Calaf i Amics d’Ucraïna de Guissona i Calaf; amb la col·laboració de la XTAC de la Federació d'Ateneus de Catalunya, la Parròquia de Calaf i l’Ajuntament de Calaf.