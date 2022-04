El PSC i l'agrupació d'electors Òdena a Fons (OAF) han registrat una moció de censura contra l'alcaldessa d'Òdena, Maria Sayavera (Fem Òdena-ERC). El ple extraordinari per votar la moció se celebrarà amb tota probabilitat el proper 4 de maig. Està previst que la moció prosperi, ja que els dos grups sumen 6 dels 11 regidors que té el consistori, i el socialista Francisco Guisado es convertiria en nou alcalde. Es dona el cas que uns quants integrants del grup OAF han emès un comunicat desautoritzant la decisió del seu regidor, Andreu Garcia, i demanant la seva dimissió. Per la seva banda, la llista de Sayavera creu que la moció és una "maniobra política a un any de les eleccions" i no hi veuen "cap argument de pes".

Els socialistes ja havien intentat presentar una moció de censura a principis de gener però aleshores no van rebre el suport del regidor d'Òdena a Fons. Ara, Guisado sí que l'ha rebut i amb tota probabilitat recuperarà l'alcaldia del municipi després de perdre-la l'any 2019. El socialista explica que van prendre la confiança amb l'alcaldessa republicana a finals del 2019 quan van anunciar la creació de l'institut-escola al municipi, però que la situació es va agreujar el passat gener amb la possible ampliació de l'empresa Vallès Soriano Pel que fa a Òdena a Fons, es dona el cas que un grup de persones de l'agrupació ha enviat un comunicat en què demana la dimissió del regidor i cap de llista del partit, Andreu Garcia. Denuncien que es tracta d'una "decisió unilateral" presa pel regidor i lamenten que el seu lideratge "lluny d'apropar els membres del grup, ha afavorit la ruptura total i no ha respectat la voluntat de la majoria preguntada en votació". Per això, es desvinculen de la decisió de Garcia i demanen disculpes als votants. També reclamen al regidor que, si no dimiteix, passi a ser regidor no adscrit. De la seva banda, Fem Òdena -una llista adscrita a ERC- ha denunciat que la moció és una "estratègia política a un any de les eleccions". Lamenten la posició dels grups de l'oposició que "a un any d'acabar el mandat han decidit dinamitar l'estabilitat del consistori amb una moció de censura presentada sense cap argument de pes". Asseguren que han obert "de bat a bat" les portes de l'Ajuntament i que sempre han buscat "el consens i la bona entesa entre tots els grups municipals".