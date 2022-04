Calaf recuperarà tota la presencialitat al carrer per la diada de Sant Jordi, amb la plaça dels Arbres com a epicentre. A partir de les 11 del matí hi haurà un taller de flors de paper que se celebrarà dins del cicle d’activitats per a tota la família en clau de mercat, amb què es programen diferents actes al llarg de l’any coincidint amb la realització del mercat cada dissabte, de 9 a 2 del matí.

A 2/4 d’1, també a la plaça dels Arbres, hi haurà la taula rodona «La dona a l’esport; amb esportistes d’elit». Aquesta taula rodona es va haver d’ajornar per pluja durant els actes del 8M d’aquest any, que estaven dedicats a l’esport. Estarà moderada per Meritxell Soria i comptarà amb la participació de Pili Bilbao, exjugadora de primera divisió i entrenadora de bàsquet catalana, guanyadora d’una lliga espanyola, dues copes de la Reina i dues lligues catalanes; María Àlvarez, campiona de Raid (2 del món, 2 d’Europa i 4 d’Espanya) i Astrid Fina, esportista paralímpica catalana de snowboard que participà en els Jocs d’Hivern 2018 i Paralímpics del 2014. A 2/4 de 6 de la tarda es realitzarà l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals, als quals s’han rebut una vintena d’escrits de les categories d’adults dedicades a prosa i poesia en català, i una cinquantena de les categories infantils de temàtica lliure. A més, de forma alterna es realitzarà una competició de Paraulògic amb què es premiarà l’habilitat d’infants i adults per trobar paraules a partir de 7 lletres disposades en un rusc. Finalment, hi haurà una ballada de sardanes.