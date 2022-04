Més de 200 persones s'han concentrat aquest dissabte al migdia davant l’Ajuntament de Vilanova del Camí, com a protesta per la mort d’una veïna a mans de la seva parella sentimental la matinada de divendres. Els assistents a la plaça del Castell, plena a vessar, han guardat cinc minuts de silenci, i tot seguit s'han llegir manifestos de condemna dels fets i de suport a la família, en un acte que ha tingut la presència de l’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, de la Secretària de Feminismes del departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Montse Pineda, i del delegat del Govern a Barcelona, Antoni Morral, a banda d’altres representants institucionals del municipi i la comarca, i de nombrosos amics i veïns que han volgut acompanyar els familiars de la víctima, i que també hi eren presents.

La concentració, que ha durat un quart d’hora, ha acabat amb un fort aplaudiment i amb crits de rebuig al feminicidi, amb la consigna de «si ens maten a una, ens maten a totes», mentre que el municipi decretava un dia de dol oficial. En acabat, Trucharte expressava novament «el nostre condol a tota la família i els amics de la víctima», i assegurava que «des de Vilanova lluitarem i treballarem per eradicar la violència de gènere i donar suport a les famílies que la pateixen». Per la seva banda, la Secretària de Feminismes de la Generaltat, Montse Pineda, manifestava el rebuig «amb dolor i amb ràbia d’aquesta situació que patim constantment les dones, que expressa amb un nou feminicidi la xacra més important a Catalunya, i que és producte directe del patriarcat i el masclisme». Davant d’això «demanem amb rotunditat que no normalitzem aquestes situacions, sinó que s’han de trencar, i en aquest sentit, com a govern posarem tot el nostre esforç i tots els nostres recursos i serveis per poder donar suport a aquestes dones i al seu entorn, com ha dit que ja s’ha fet en aquest cas amb la família i l’entorn de la víctima. Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres mateix l'home, de 42 anys, com a presumpte autor de l’homicidi de la seva parella. Els fets es van produir de matinada, al voltant de 2/4 de 4. La dona va ser traslladada en estat molt greu a l’Hospital de Bellvitge, derivada del d’Igualada, on va morir hores després a conseqüència de la gravetat de les ferides de l’agressió. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçat una patrulla de la Policia local del municipi, que va detenir el presumpte autor del crim per un delicte de violència de gènere.