L’abat de Montserrat presidirà la festa del Sant Crist d’Igualada, que se celebra tradicionalment el dimarts de Pasqua i que enguany recupera la processó, després de dos anys de suspensió per la pandèmia.

La imatge del Sant Crist tornarà a sortir pels carrers de la ciutat, tot i que enguany s’ha escurçat la processó, de manera que no passarà per la rambla General Vives, el carrer Sant Jordi i la plaça del Rei com era habitual fins ara. La celebració començarà a les 11 del matí a la basílica amb l’ofici solemne, que enguany serà concelebrat i presidit per l’abat de Montserrat, Manel Gasch, i anirà acompanyat dels rectors de la ciutat i sacerdots i religiosos igualadins i forans.

La coral Exaudio també serà present a la celebració, i serà l’encarregada de fer l’acompanyament amb els cants. Després de la comunió, el tenor Pol Berlinches interpretarà el sonet verdaguerià A Igualada, en el centenari del Sant Crist, musicat per Daniel Mestre. En acabat, es farà la benedicció solemne i el cant dels goigs al Sant Crist. Posteriorment, l’abat serà rebut oficialment a l’ajuntament de la ciutat.

A 2/4 de 7 de la tarda començarà la processó d’homenatge al Sant Crist, enguany amb un recorregut que passarà per la plaça del Bruc, carrer del Born, plaça de l’Ajuntament, carrer de l’Argent, plaça de la Creu, carrer Garcia Fossas, rambla de Sant Isidre, carrer de Custiol, plaça de Pius XII, carrer de Santa Maria, plaça del Bruc i retornarà de nou a la parròquia de Santa Maria. Hi assistiran les banderes i estendards d’associacions, gremis i entitats. Tocarà la Banda de Música d’Igualada i la Banda de cornetes i tambors de la Confraria de Fàtima.