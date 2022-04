El jutjat de guàrdia d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al presumpte autor de la mort d'una dona divendres a Vilanova del Camí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). S'acusa l'home, de 42 anys, d'haver matat violentament la seva parella, que va ser trobada malferida pels serveis d'emergències i va acabar morint a l'hospital.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van ser alertats dels fets sobre les 03.30 hores de divendres i van detenir el suposat autor, a qui atribueixen un crim per violència de gènere. Segons fonts properes a la investigació, la víctima no havia presentat cap denúncia prèvia.

La dona va ser traslladada en estat molt greu a l’Hospital de Bellvitge, derivada del d’Igualada, on va morir hores després a conseqüència de la gravetat de les ferides de l’agressió.

Aquest dissabte, més de 200 persones es van concentrar al migdia davant l’Ajuntament de Vilanova del Camí, com a protesta per la mort de la dona. Els assistents a la plaça del Castell, plena a vessar, van guardar cinc minuts de silenci, i tot seguit es van llegir manifestos de condemna dels fets i de suport a la família, en un acte que va tenir la presència de l’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, de la Secretària de Feminismes del departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Montse Pineda, i del delegat del Govern a Barcelona, Antoni Morral, a banda d’altres representants institucionals del municipi i la comarca, i de nombrosos amics i veïns que van voler acompanyar els familiars de la víctima, i que també hi eren presents.