L’equip de govern d’Esparreguera porta avui a ple l’aprovació d’una modificació de crèdit per valor de 6,7 milions d’euros, que s’afrontarà amb els romanents de tresoreria. Es tracta del tercer capítol d’inversions que l’Ajuntament portarà a terme després de la suspensió de les regles fiscals fins al 2022 que permeten fer ús d’aquestes reserves municipals.

La previsió és dedicar 3,5 milions d’euros per a l’execució de les fases 1 i 2 del Pla d’Obres de Millora Urbana (POMU) i 1,5 milions d’euros per a l’adquisició de contenidors i vehicles per a la recollida selectiva i els treballs d’eliminació de contenidors soterrats. Entre les inversions previstes també hi figuren la tercera edició dels Plans Locals d’Ocupació, la compra d’un camió d’extinció d’incendis per a l’ADF i l’impuls del Festival de Circ Contemporani La Palanca i el cicle festiu local.

També es dediquen diners a partides destinades a la reposició i compra de material municipal per a suport d’esdeveniments, material esportiu, equips informàtics, material per a la Policia Local, la renovació del sistema audiovisual de la sala d’actes de Can Pasqual i la implementació d’una nova aplicació mòbil de seguretat ciutadana. A més, també s’ampliarà la partida del Programa d’Aliments i la d’ajudes socials per atendre les demandes de la ciutadania.

El 80% de la despesa està destinat a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que concentra un total de 5.368.514 euros. Hi destaca en primer lloc el Pla d’Obres de Millora Urbana, que preveu intervencions en l’accessibilitat per als vianants i la renovació del paviment asfàltic i que en la primera fase incidirà en els barris de Can Comelles, Barri Font i el Castell, on s’hi destinaran 1.646.941 euros. I en la segona, els treballs se centraran en els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i la renovació del paviment i la senyalització de l’antiga carretera nacional, als carrers de Francesc Macià i de Francesc Marimon amb una dotació d’1.856.312 euros.

La segona gran inversió prevista està vinculada al nou servei de recollida de residus: la compra de contenidors ( 800.000 euros), l’adquisició de camions (670.000 euros), i l’eliminació de contenidors soterrats (24.378 euros). a altres inversions com la reposició de sistemes de detecció d’incendis, llums d’emergència i parallamps als edificis municipals (125.000 euros); la redacció del projecte d’obres d’adequació de l’edifici de l’Ajuntament, en les fases 3-6, i la substitució de l’elevador situat a l’entrada de l’edifici de l’OAC (90.000 euros), entre d’altres.