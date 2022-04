L’Hospital Universitari d’Igualada tindrà una parada a la plaça de Cal Font d’Igualada el dia de Sant Jordi on es vendran llibres de segona mà a un preu simbòlic, a més d’altres productes solidaris com els Buff de la campanya #éslanostralluita. L’objectiu és recaptar fons per a la reforma de l’Hospital de dia Oncològic, una campanya de mecenatge que es va engegar a inicis de març sota el lema “La seva lluita és la nostra lluita. Entre tots millorem l’Hospital de dia Oncològic” i que servirà fer finançar una millora de l’equipament valorada en prop de 400.000 euros.

Els llibres que es posaran a la venda per Sant Jordi, més de 150, han estat donats pels professionals de l’Hospital d’Igualada, en una iniciativa interna que s’ha dut a terme al llarg del mes d’abril i que ha estat tot un èxit en aquesta primera fase. Durant la diada, a la parada també hi haurà professionals en actiu i jubilats de l’hospital que, de manera voluntària, s’encarregaran de fer la venta i, alhora, d’explicar a la ciutadania el projecte del nou hospital de dia d'oncologia.

Una campanya de mecenatge per recaptar fons

El dia 1 de març, el Consorci Sanitari de l’Anoia va donar el tret de sortida a la campanya de mecenatge per reformar l’Hospital de dia Oncològic, un projecte per convertir aquesta àrea en un espai més còmode i acollidor per als pacients i els seus familiars. Sota el lema “La seva lluita és la nostra lluita” es fa una crida a empreses, ciutadania i teixit cultural, esportiu i associatiu de les comarques de l’Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra –àrea d’influència del centre– a col·laborar per fer realitat la transformació d’aquest equipament. L’objectiu és que els malalts de càncer, que han de passar llargues estones fent tractaments, tinguin la intimitat i el confort que necessiten, sense oblidar el compliment dels estàndards hospitalaris.

Cada any s’atenen més de 250 pacients oncològics en aquest Hospital de dia, on es duen a terme tractaments com ara la quimioteràpia. La principal reivindicació dels malalts, que van participar en la concepció del projecte a través d’un grup voluntari, és guanyar intimitat i comoditat durant els tractaments i que l’espai sigui més càlid, amb una estètica que s’allunyi de la sobrietat dels entorns hospitalaris.

Els organitzadors afirmen que les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu granet de sorra, poden fer una aportació econòmica a través de la web del www.eslanostralluita.cat, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Cada aportació, des de la més petita fins a la més gran, és important per aconseguir una zona de tractaments més amable per als pacients.