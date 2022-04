Dos veïns de Manresa acusats d’un intent d’assassinat a Igualada s’enfronten a una petició del fiscal de 14 anys de presó. Segons consta en l’escrit d’acusació de la fiscalia, els fets es remunten al 16 de febrer del 2020. Poc abans de les set del matí, d’aquell dia els dos acusats van sortir de la discoteca La Zona, ubicada al carrer del Bruc d’Igualada, i després d’un incident amb la víctima, els dos acusats, un dels quals portava una navalla i l’altre n’era conscient, el van començar a perseguir.

La víctima va aconseguir arribar a casa seva, però quan estava obrint la porta, un dels acusats, «amb la intenció d’acabar amb la vida» de la víctima, diu la fiscalia, presumptament li va clavar una ganivetada per l’esquena amb una navalla de 85 mil·límetres de fulla. La víctima va caure a terra, on estava sense possibilitat de defensa, i a continuació li va clavar dues ganivetades més tot deixant la navalla clavada a l’esquena de la víctima. Els dos presumptes autors dels fets, veïns de Manresa, van ser detinguts 10 dies després a la capital del Bages i el jutge en va ordenar l’entrada a presó preventiva per a un d’ells mentre que per a l’altre en va decretar llibertat amb càrrecs.

Per al ministeri públic es tracta d’un assassinat en grau de temptativa i demana que se’ls imposi 14 anys de presó. També demana una condemna a cinc anys de llibertat vigilada i també la prohibició d’acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima durant un període de sis anys superior al temps d’una eventual condemna a presó. Finalment, també sol·licita que els dos acusats indemnitzin de forma solidària a la víctima amb 8.355 euros per les lesions que li van provocar i amb 31.000 euros més per les seqüeles derivades d’aquestes lesions.

Per avui, està prevista la primera de les dues sessions del judici a l’Audiència Provincial.