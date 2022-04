El jove d’uns 20 anys amb dos antecedents per delictes sexuals que aquest dijous va ser detingut com a presumpte autor de la violació, amb una gran dosi de violència, d’una menor de 16 anys a Igualada l’1 de novembre compareixerà avui davant el jutge.

Segons fonts properes al cas, el detingut, d’origen llatinoamericà i amb dos antecedents per delictes sexuals, un d’ells contra una familiar menor d’edat, que, segons assegurava La Vanguardia, era la seva germana, compareixerà avui davant el jutjat d’Igualada. El jove, que no tenia cap relació prèvia amb la víctima, vivia des de fa pocs mesos al centre d’Igualada, després que la seva mare el fes fora de casa i el denunciés per abusar de la seva germana.

Segons fonts consultades per Efe, la mare del detingut ha tingut una actitud de col·laboració amb la policia des que els agents el van situar fa setmanes com a principal sospitós de la violació, després d’una complexa investigació en la qual la víctima amb prou feines recordava res. Els Mossos analitzen ara el material intervingut durant les gairebé vuit hores d’escorcoll al domicili del detingut, buscant més proves incriminatòries, especialment per si a la seva roba hi ha restes d’ADN de la víctima.

El comissari cap dels Mossos, Josep Maria Estela, va assegurar ahir que la detenció s’ha fet després de gairebé sis mesos de «treball intens i silenciós, de nits inacabables, de dies frenètics i de vigilàncies discretes, de treball en equip, constant, persistent i permanent».