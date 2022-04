Un menor ha mort aquesta matinada en un atropellament a Masquefa. El jove, que circulava en patinet per la carretera B-224 al punt quilomètric 14, va ser atropellat per un turisme, per causes que encara s'estan investigant.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan passaven pocs minuts per 2/4 d'1 de la matinada. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos i una ambulància avançada del SEM. Amb aquesta ja són 45 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.