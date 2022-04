El magistrat del jutjat número 4 d’Igualada va decretar ahir presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut com a presumpte autor de la violació i brutal agressió d’una noia de 16 anys a Igualada la nit de la castanyada. La causa està oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. El detingut va passar ahir a disposició judicial perquè se li prengués declaració i només va respondre les preguntes del seu advocat. La causa segueix sota secret de sumari.

El jove, que té antecedents policials per abusos sexuals, va ser arrestat dijous al pis on vivia al centre de la capital de l’Anoia. Els Mossos van escorcollar el seu habitatge durant vuit hores, amb ell al davant. Des d’allà se’l van emportar a la comissaria d’Igualada, i aquest dissabte l’han dut davant del jutge. L’agressió, amb una violència desfermada contra la menor de 16 anys, va tenir lloc la matinada de l’1 de novembre de l’any passat. La jove va sortir de la discoteca Èpic d’Igualada, situada al polígon de Les Comes, abans de les sis del matí. Havia d’anar a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per agafar el tren per tornar cap a casa, a Vilanova i la Geltrú, on residia amb la seva mare, però ja no hi va arribar. Va ser cap a les set que un camioner la va trobar estirada, seminua, en un descampat al mateix polígon industrial, al carrer d’Alemanya. La jove estava inconscient i, en veure-la, el primer pensament del camioner va ser que la jove estava morta. La va tapar amb una manta i va trucar als serveis d’emergències. En un primer moment, els sanitaris la van traslladar a l’Hospital d’Igualada i, posteriorment, al de Sant Joan de Déu de Barcelona, on es va estar unes quantes setmanes ingressada, ja que va haver de ser intervinguda quirúrgicament diverses vegades per les greus lesions que li va provocar l’agressió sexual de què va ser objecte, a més d’un traumatisme cranioencefàlic.