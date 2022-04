Càritas ha format unes 150 persones en els cursos d’atenció sociosanitària a la persona i treball domèstic, i de peonatge en jardineria. Aquest segon era la primera edició que es feia. Els cursos es fan per millorar l’ocupabilitat i facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació de risc o en exclusió social. La proposta els ofereix formació teoricapràctica tant en l’atenció a les persones grans dins l’àmbit de la llar com en el peonatge en jardineria.

Durant les nou edicions del Curs d’atenció sociosanitari i treball domèstic han participat al voltant de 150 alumnes. És un curs de 300 hores. Hi ha una part que es fa a partir de les pràctiques en empresa, tant en residències com en serveis d’atenció a domicili de la nostra comarca, aspecte que ha permès que cada vegada més hi hagi persones participants que puguin incorporar-se al món laboral. Aquest any les empreses col·laboradores en les pràctiques han estat Atenció Familiar de l’Anoia i Las Hermanitas de los Ancianos desamparados.

Per a l’organització d’aquesta edició del curs, Càritas ha tingut la col·laboració de 5 persones voluntàries de l’entitat, amb una desena de professionals del sector i 5 empreses contractants.