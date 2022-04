L’exconsellera igualadina de Salut, Alba Vergés, es presentarà per ser alcaldessa d’Igualada liderant el proper projecte d'ERC. Vergés ha assegurar que vol aportar “l'experiència de govern al servei de la meva ciutat, perquè m’estimo Igualada”. Vergés ho farà acompanyada d’Enric Conill, fins ara número 1, que passarà a ser el segon. Vergés assegurar que farà "un tàndem guanyador, amb el millor equip per fer una Igualada molt millor”. Vergés i ERC volent potenciar també el paper femení de la nova líder local i entre els seus lemes ja hi ha el de poder fer que la capital de l'Anoia tingui la primera "alcaldessa".

En una carta conjunta adreçada a la militància signada per l’exconsellera de Salut i actual Vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, i el portaveu d’ERC Igualada, Enric Conill, han anunciat conjuntament que Alba Vergés serà la candidata perquè han arribat a l'acord que és “la millor fórmula" per arribar al govern d'Igualada. Aquesta decisió haurà de ser avalada per la militància del partit en una assemblea que es preveu fer en les properes setmanes.

Vergés ha manifestat que “vull ser la primera alcaldessa d’Igualada, aportant la meva experiència de govern al servei de la meva ciutat, perquè m’estimo Igualada” i ha assegurat que “volem liderar el canvi que Igualada necessita perquè és imprescindible donar solucions als reptes de present i de futur que té la ciutat i fer una Igualada molt millor”. Vergés ha valorat la tasca feta per Conill fins ara i ha recordat que "ell va aconseguir els millors resultats de la nostra organització a la ciutat en les passades eleccions municipals". Ha afegit que ara el que pretén la formació és "enfortir" el projecte, "fent-lo encara més gran i sumant a més gent”. Finalment Vergés ha explicat que “em fa molta il·lusió liderar l’única alternativa possible al govern d’Igualada i fer-ho acompanyada de l’amic i company Enric Conill, qui és absolutament clau i fonamental per mi”.

Conill ha explicat que “generem a Igualada una candidatura amb un lideratge inequívocament guanyador, reconegut per la seva especial capacitat de sumar, generar consensos en moments clau, cohesionar, escoltar al màxim, dialogar i amb molta experiència de govern. El treball conjunt de tots dos ens pot donar tot això i suposa una gran suma” així com ha assegurat que “assumim el repte de construir la Igualada que vol tornar a ser una ciutat motor i protagonista del futur i ho fem amb molta il·lusió, ganes, energia i, sobretot, amb el millor equip. Un equip preparat, format, cohesionat i il·lusionat per governar Igualada”.

En la carta tant Vergés com Conill explicaven que fan aquest pas endavant perquè “estimem Igualada, volem fer-la avançar per tal que torni a ser una ciutat capdavantera de Catalunya, que exerceixi efectivament com a capital. No ens podem permetre perdre més trens. Si bé és cert que l’actual govern municipal ha generat petites millores a la ciutat durant aquests darrers 11 anys, també és cert que són insuficients i que ara toca un canvi per avançar. I aquest canvi, ho sap tothom, el protagonitzarà Esquerra Republicana de Catalunya”.

Per Vergés i Conill cal afrontar les “necessitats” que té Igualada i expliquen que “ tenim clar quin projecte volem per Igualada, tenim l’experiència de govern, propostes i un equip preparat per fer un salt endavant com a ciutat”. En aquesta línia apuntaven diferents àmbits on consideren necessari avançar: “volem que el jovent es quedi a viure i per tant, que pugui també treballar a Igualada. Tenim un atur per sobre la mitjana de la província de Barcelona i necessitem fer una reindustrialització per generar llocs de feina i crear oportunitats. Som la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya i això no es reflecteix en més i millors serveis”. Alhora apunten que “hi ha un problema d’accés a l’habitatge a la ciutat, a preus massa elevats” i que “hem de treballar per tenir unes molt millors connexions en transport públic”. Finalment també destaquen que “cal transformar la ciutat, decidir com creixerem ja que tenim un planejament urbanístic del 1989 que el govern ha estat incapaç de renovar”.