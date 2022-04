La recollida selectiva a Santa Margarida de Montbui ha millorat els resultats aquest 2021. Hi ha hagut 4 punts de millora. En total, es va recollir selectivament el 28,92% del total de residus generats durant el 2021, la xifra més alta obtinguda fins al moment. Però Montbui encara es troba molt lluny de l’objectiu, que hauria de ser arribar a superar el 55%.

Coincideix la millora amb una lleugera disminució de la quantitat de residus generats per capita, s’ha passat d’1,19 kg/habitant i dia de l’any 2020 als 1,13 kg/habitant i dia del 2021.

Tot i aquest balanç lleugerament positiu, l’Ajuntament montbuienc ja ha anunciat que continuarà treballant «per aconseguir arribar als objectius: el 55% de recollida selectiva l’any 2025 i el 60% el 2030».

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament recorda que «cal que la ciutadania i els establiments comercials siguin responsables davant l’obligació de fer una correcta separació en origen dels residus, alhora que es continua treballant per millorar el servei i per lluitar contra les conductes incíviques com els abandonaments de residus en espais públics».

La millora a través de la conscienciació és una de les vies per obtenir resultats més positius en el reciclatge, però allà on realment hi ha canvis més que notables és en l’aplicació d’una recollida porta a porta, ja sigui general o en sectors, com ara el comerç.