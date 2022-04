Calaf fa un pas que l'apropa al final de la relació amb Aigües de Manresa

L'Ajuntament de Calaf ha fet un gir que podria ser determinant en la relació del municipi amb Aigües de Manresa, que actualment presta el servei de subministrament. El govern que lidera el republicà Jordi Badia ha decidit trencar el contracte programa actual amb Aigües de Manresa per tal d'establir, en tot cas, una nova relació. La proposta es va aprovar en el darrer ple, celebrat el dia 25 d'abril, amb els vots a favor del govern, en contra de Junts x Calaf, i l'abstenció del GIC. L'actual govern de Calaf, pràcticament des que va arribar a l'Ajuntament, ha tingut la intenció de municipalitzar el servei, en una proposta que, segons va explicar Badia al ple, ara es concreta en "poder tenir una relació de confiança amb l'empresa que fa el servei", recuperar per part de l'Ajuntament el control de les actuacions i inversions que es duen a terme i que l'Ajuntament tingui un coneixement de la xarxa que ara no té perquè aquesta és un informació que té l'empresa Aigües de Manresa.

La relació actual està debilitada perquè Aigües de Manresa és una empresa municipal a la capital del Bages, però que té dificultats legals a l'hora de justificar com presta servei a altres municipis. Una opció és fer-ho a través d'una empresa paral·lela de la qual formen part, amb una participació molt minoritària, diferents ajuntaments, però Calaf, ara per ara, no està dins d'aquesta societat, Congiac (Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya).

A l'hora de justificar la nova situació. l'alcalde de Calaf, Jordi Badia, va explicar al ple que a part dels tres arguments principals abans esmentats, l'actual govern no té una relació de confiança entre d'altres raons perquè ha comprovat que obres que executa Aigües de Manresa tenen un preu final que és entre un 25 i 30% superior al preu que tindrien si l'adjudicació la fes el mateix ajuntament. Badia es va mostrar disposat a seure a parlar amb l'empresa manresana, però des d'un nou terreny de joc per a les relacions. "No hem tallat amb Aigües de Manresa, encara", ha assegurat a aquest diari.

Badia no està d'acord, tampoc, en no poder controlar el que es recapta de l'Aigua, ja que amb el programa actual va tot a parar directament a l'empresa manresana, i va posar sobre la taula que hi ha pactades unes inversions anuals de com a mínim 60.000 euros per al manteniment i ara no se superen els 40.000.

Les dificultats de relacions entre ERC i Aigües de Manresa es remunten a l'inici de la primera legislatura de Badia. L'anterior govern, de CiU, va negociar amb Aigües de Manresa un crèdit l'empresa va concedir, i que els republicans consideren que va condicionar les relacions del servei i va repercutir en el rebut que paguen els veïns.

L'alcalde, Jordi Badia va aclarir que l'únic que s'havia fet és recuperar la gestió de l'aigua i, entre les tasques que això implica, una és la de manteniment i aquesta, no la podia assumir la brigada i, per tant, s'havia hagut de licitar. Per la seva part, el regidor de Medi Ambient, Sergi Fitó, va defensar que tot s'havia fet sempre amb criteris tècnics i de secretaria i que s'havia establert un contracte d'un any prorrogable a 1 any més per no condicionar a futurs governs.

Per altra banda es va aprovar la connexió a la xarxa de clavegueram de Calaf a una empresa privada ubicada a Sant Pere Sallavirnera. Junts es va abstenir. Segons el seu portaveu, Joan Caballol, tot i ser positiu que una empresa s'instal·li a la zona, troben a faltar un informe de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) que determini que pot suposar en l'àmbit mediambiental l'abocament de residus d'aquesta industria. D'altra banda, el GiC hi va votar en contra perquè consideren inacceptable “regalar res” a una empresa privada i menys quan el polígon de Calaf està “destrossat”. Sergi Fitó va aclarir que l'Ajuntament de Sant Pere sí que ha demanat un informe a l'ACA i que la signatura del conveni està condicionada a l'acceptació d'aquest. L'alcalde va explicar que s'havia ofert el polígon de Solanelles a l'empresa fa 1 any mentre s'estaven fent els tràmits per regularitzar-lo, però que l'empresa tenia pressa. En tot cas, el benefici que aportarà a la zona - amb la possible creació de 50 llocs de treball - serà positiu també per Calaf, va afegir Badia.