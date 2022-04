El concurs 080 Barcelona Fashion / Rec.0 per promoure el talent emergent en moda sostenible i de proximitat jha premiat l’estudi catalano-ucraïnès KM by LANGE, amb seu a Barcelona i Kíiv. A més a més, en aquesta sisena edició també es premien les marques de moda urbana APRON I.D. for NOMADS i OWL, i Cocoro, responsables del disseny de calces absorbents per a la menstruació. Aquest certamen és una col·laboració entre 080 Barcelona Fashion -la plataforma de moda que organitza la Generalitat de Catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda- i el festival Rec.0 d'Igualada, que té com a objectiu donar suport i visibilitat als joves talents del sector.

KM by LANGE és un estudi de disseny amb seu entre Barcelona i Kíiv que elabora tots els seus articles de forma artesanal de la mà de dones ucraïneses. APRON I.D. for NOMADS és una marca de moda emergent i ètica amb seu a Barcelona que dissenya uniformes urbans d’estil atemporal per a ciutadans del món. OWL és també una firma de marca de moda urbana barcelonina sense gènere, que confecciona les seves peces amb teixit reciclat de parapents. Per últim, Cocoro és una marca de roba íntima sent la primera marca europea de calces absorbents per a la regla, el fluix vaginal i lleus pèrdues d’orina, fabricades a Barcelona i rodalies. Les quatre marques guanyadores que s’han donat a conèixer aquest dijous en un acte al Centre d’Artesania de la Generalitat de Catalunya, tindran un punt de comercialització i promoció al nou Espai 080 Barcelona Fashion al REC.0 que estarà ubicat a la sala de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada. Allà s’hi concentraran vint-i-cinc marques que fan producció de proximitat, que treballen amb materials respectuosos amb el medi ambient, i que són responsables amb l’entorn social, econòmic i territorial. El jurat del concurs ha valorat criteris com la sostenibilitat i circularitat, la producció local, la responsabilitat en l’entorn social, econòmic i territorial i la perspectiva de gènere. L’han format Marta Coca, directora del 080 Barcelona Fashion; Txell Miras, dissenyadora de moda; Mar Rocabert, periodista d’El País; Clara Mallart, responsable de l’àrea de sostenibilitat i economia circular del Clúster Català de la Moda (Modacc); Fran Casado, dissenyador i professor de l’escola de disseny BAU; i Marina Iglesias, cofundadora de Recstores.