El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia demana a ERC que prengui mesures després que l’alcalde d’ERC del municipi, Jaume Gorrea, hagi estat condemnat a 5 anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació. Els socialistes demanen a ERC que no improvisi davant aquesta situació i que sigui conscient de la gravetat de l’assumpte i de la resposta que necessita el municipi. El portaveu del PSC, Salus Montegudo, condemna els fets i ofereix la seva disposició a que «el municipi no caigui en la paràlisi».