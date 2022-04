Els ajuntaments de l’Alta Segarra reclamen al Govern de la Generalitat poder tenir una atenció policial més propera i els alcaldes han explicat al conseller que hi ha hagut un increment de fets delictius. Ahir, el conseller d’Interior, responsable, entre d’altres, del cos, va visitar la zona i es va reunir amb els alcaldes, que li demanen una oficina dels Mossos.

Els alcaldes es van reunir a l’ajuntament de Calaf. Hi van participar l’alcalde de Calaf i president de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, Jordi Badia; Àlex Prehn, alcalde de Copons; Cristina Mas, alcaldessa de Prats de Rei i vicepresidenta de la Mancomunitat; Rosa Narbona, alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles i Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra.

A la reunió de treball es va tractar, entre d’altres, la millora de la seguretat als diferents municipis de l’Alta Segarra, després que s’hagi vist un increment de robatoris a cases particulars, furts i destrosses de mobiliari urbà. Els representats municipals van reclamar més presència i vigilància policial i van expressar al conseller la necessitat de l’obertura de la futura oficina dels Mossos d’Esquadra a Calaf, per garantir més proximitat del cos i facilitar tràmits, ja que molts cops no s’arriba a denunciar per la dificultat del desplaçament.

En aquest sentit, el conseller d’Interior es va comprometre a continuar treballant en aquesta direcció i va instar els assistents a tornar-se a reunir a l’estiu. A la trobada, també hi va assistir la delegada de la Catalunya central, Elena Roca, qui va convidar els ajuntaments de l’Alta Segarra a fer aviat una reunió de treball amb tots els cossos de protecció civil i seguretat ciutadana per tal de definir un Pla de Seguretat.

Una trentena d’agents de trànsit

El conseller Elena també va aprofitar la visita a l’Anoia per assegurar que no es tancarà el sector de trànsit de la comarca i que s’hi destinaran entre 30 i 40 agents. Els pla de tancament de diferents sectors de trànsit a tot el país i la concentració d’efectius era una de les propostes que hi havia sobre la taula des del mandat anterior.