Igualada serà novament seu de la Mobile Week Catalunya. Els dies 4, 5 i 6 de maig es faran les activitats organitzades per l’Ajuntament i TICAnoia amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a la ciutadania i crear espais de debat i reflexió sobre la tecnologia en la societat.

A la Catalunya central també hi ha activitats a Manresa; al Baix Llobregat Nord, a Olesa de Montserrat; i a l’Alt Pirineu, a la Seu d’Urgell. Altres ciutats seu d’activitats del Mobile Week són Badalona, Mataró, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Centelles, Girona, Figueres, Lleida, Mollerussa i la Ribera d’Ebre. 16 en total. Ciutats que des del 25 d’abril fins a finals de maig impulsen activitats en el marc d’aquesta iniciativa de Mobile World Capital Barcelona.

El programa a Igualada començarà dimecres, 4 de maig, amb la sessió inaugural i la xerrada a càrrec de Karina Gibert, directora del centre d’investigació Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), que a la UPC farà la xerrada sobre fomentar vocacions en joves a partir de mostrar projectes de l’IDEAI-UPC.

També, a l’espai Malla tindrà lloc el «Curs d’impressió 3D adreçat a no iniciats» en el qual es donaran a conèixer els principis bàsics de funcionament per imprimir objectes. Es resoldran dubtes i s’imprimirà en diferents tecnologies. El curs s’estructura en 4 sessions i utilitza el maquinari que hi ha a l’Espai Malla». I a l’escola Mowgli, obert a tothom: Conxi Pérez, cofundadora de RollDBox Games. Ens aportarà una mirada cap als videojocs amb valors.

Dijous, 5 de maig, hi ha programat un taller de robòtica i programació a l’Escola Pia, per mitjà d’Inquiet, Valentina a les Aules, un espectacle teatral a l’escola Gabriel Castellà per acostar la ciència a l’alumnat. També, el dia 5, Nuria Salan, una química catalana, doctora en ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i actual presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT) farà la xerrada «L’enginy invisible» al Milà i Fontanals, on ens parlarà sobre la visibilització del talent femení. Clourà la jornada Sergi López Gil, expert en ciberseguretat industrial, amb la xerrada «Ciberseguretat, protegeix-te i no et deixis enganyar».

Finalment, divendres, 6 de maig, Sergio Sayago, Doctorat Cum Laude en Informàtica i Interacció persona-ordinador farà una xerrada sobre la relació de la tecnologia amb la gent gran. I a la tarda tindrà lloc la presentació dels projectes i lliurament de premis de la Primera Makeathon.

Mobile Week Catalunya és una iniciativa de Mobile World Capital, impulsada conjuntament amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i té el suport de CaixaBank i Damm.