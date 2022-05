L’igualadí Jordi Solà ha estat guardonat amb el premi Alumni EPS 2022 de la Univesitat de Lleida (UdL). Els premis Alumni de l’Escola Politècnica Superior DE LA UdLsón d’àmbit català i premien cada any el treball d’un professional dedicat a l’enginyeria en les seves diferents branques. Els Premis Alumni EPS tenen caràcter anual i pretenen premiar el treball dels professionals, antics alumnes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, dedicats a l’enginyeria en les seves diferents branques, l’arquitectura tècnica i el disseny digital, que exerceixin la seva activitat d'acord amb la ètica professional, així com a aquelles persones o equips de persones que col·laborin a la consolidació i desenvolupament del sector de l’enginyeria i l’arquitectura tècnica.

Jordi Solà Tomàs, és cofundador de Cubus Games, empresa igualadina fundada el 2014 i dedicada a la producció de videojocs narratius perquè organitzacions de sectors culturals, turístics, socials i educatius connectin amb el seu públic a través d’experiències interactives. Solà és també President de TICAnoia des del 2019, associació sense ànim de lucre que treballa per l'impuls de l'Ecosistema TIC de l'Anoia. Nascuda el 2008, TICAnoia agrupa empreses i professionals de l’àmbit tecnològic de la comarca així com estudiants del mateix sector i impulsa iniciatives com l’Espai MALLA o TEDxIgualada.

En acabar els estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes a l'EPS de la UdL l’any 2010 va complementar els seus estudis realitzant un Postgrau en 'Creativitat i Multimèdia: usabilitat i interacció', uns coneixements que l’han ajudat a definir la línia de productes narratius que més tard crearia a Cubus Games. Combinant la màgia de la narrativa interactiva amb entorns reals, va conduir l’equip de Cubus Games a guanyar la primera HackathH2On organitzada pel ‘Museu Agbar de les aigües’ (2015) i, un any després, va rebre el Premio EmprendeLibro a la Innovación Digital Editorial (2016). Portant la narrativa a les pantalles digitals, amb l’usuari com a centre de l’experiència, l’equip de Cubus Games també ha guanyat premis com el Millor videojoc en català de l’any 2020.També destaca per altres premis i reconeixements com MedGaims Hackathon Award as dev members of Seventh Book (2020), PocketGamer Silver Award for The Frankenstein Wars (2017), ePrizes nominee (2016), FutureBook Awards nominee (2016), PG Bronze Award for Deadman Diaries (2016), PG Silver Award for Sol Invictus (2015), Best iOS Game January for Sol Invictus (2015), TOP 1 Role&Adventure in AppStore for The Sinister Fairground (2015), In the List of the Greatest Indie Game Developers by App Apes (2014), PG Bronze Award for Necklace of Skulls (2014), PG Silver Award for Heavy Metal Thunder (2014).