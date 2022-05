L’estudi informatiu de millora i reforma de l’autovia A2 inclou les principals demandes de la capital de l’Anoia. Amb tot, l'Ajuntament ha decidit demanar dues modificacions en el període d'al·legacions per connectar amb carrils bici Igualada i l’Espelt i el Polígon de Les Comes amb Òdena. Davant d’aquest projecte, per part de l’Ajuntament d’Igualada hi haurà dues al·legacions. Una per connectar amb Igualada el carril bici que ara queda tallat a Sant Genís per tal que arribi fins a la Capital de l’Anoia i una altra per continuar un carril bici que uneixi Igualada i l’Espelt i que fomenti també la mobilitat sostenible i segura.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha valorat positivament l’estudi informatiu de reforma i millora de l’A2 entre Igualada i Martorell que el Ministeri de Foment ha presentat recentment. Aquest estudi mostra el nou traçat d’aquesta important via de comunicació i també les noves connexions amb els municipis. El document inclou les principals demandes de l’Ajuntament d’Igualada. Castells ha destacat quatre millores importants que presenta el nou traçat de l’A2 en aquest estudi informatiu al que ara es podem presentar al·legacions. Una de les millores per Igualada i també a Òdena, és el canvi en la sortida de l’Espelt que en el nou traçat compta amb una incorporació molt més integrada i segura. En aquest punt l’Ajuntament d’Igualada, ha explicat Marc Castells, farà una al·legació per continuar un carril bici que uneixi Igualada i l’Espelt i que fomenti la mobilitat sostenible i segura. En segon lloc hi ha la millora en la connexió de l’A2 en la Rotonda entre el Barri de Fatima i Set Camins, que ara mateix no permet una connexió ràpida amb l’autovia. El projecte contempla la demanda de l’Ajuntament d’Igualada de millorar la connexió amb l’A2 d’aquest punt i fer-lo possible des dels dos sentits facilitant la mobilitat de Fàtima i Set Camins. El projecte també fa més segura l’entrada 555 a Igualada, una de les entrades amb més volum de vehicles. Aquesta millora és una demanda d’Igualada i Òdena que, a banda, permetrà la connexió del polígon de Les Comes amb el nucli d’Òdena, permetent la mobilitat sostenible a peu o en bicicleta entre els dos municipis. Finalment Marc Castells ha destacat un dels punts importants que contempla aquest estudi: el trèbol de connexions entre l’A2, la C15 i C37. Amb el projecte de millora l’autovia quedarà completament connectada amb aquestes dues vies importants de l’eix diagonal. Venint de Barcelona, Lleida, Manresa o Vilafranca aquesta connexió permetrà totes les possibilitats de gir. Castells ha qualificat de gran utilitat i extraordinari aquest nus de comunicacions que posiciona a Igualada “en un punt estratègic de la connectivitat de les vies de comunicació catalanes.” Castells ha explicat que des de fa anys els diferents municipis afectats per l’actual traçat de l’A2 han reivindicat al Ministeri de Foment aquesta millora en la via, principalment pel que fa a la seguretat. L’Alcalde d’Igualada ha recordat que l’any 2015, diversos alcaldes “ja vam denunciar públicament l’alta sinistralitat entre Castellolí, Igualada i Òdena i demanàvem la millora de seguretat en un tram que no compleix els estàndards de seguretat europeus, un dels més importants és la corba pronunciada a l’alçada de Castellolí que en el nou traçat s’elimina”. Marc Castells considera que amb la millora de l'A-2 i de la seva connectivitat amb la ciutat i amb l'inici de les obres a la Ronda Sud, Igualada té encarrilats els grans dèficits en infraestructues que tenia pendents. L’ampliació de la C-15 cap a la costa també és un altre dels projectes que estan pendents de realització, però amb la tramitació iniciada.