Igualada ha redactat una guia de drets energètics en la que es fixen els criteris, drets i obligacions per garantir que tots els veïns de la ciutat tinguin garantir els subministraments bàsics. Aquest dimecres s'ha presentat a l'Ajuntament. És un treball de col·laboració interdepartamental entre Sanitat, Serveis socials i el centre educatiu La Gaspar.

El disseny de la guia s'ha fet gràcies a la col·laboració de l'Escola municipal d'art i disseny de La Gaspar, on els alumnes han presentat diferents propostes. L’alumne que l’ha finalitzat el treball es diu Marc Serret, que ha estat tutoritzat pel professor Jaume Enrich i ha finalitzat el treball que van iniciar els alumnes Noé Aceitón i Nerea Cervilla que van treballar la portada i les icones que es veuen en el disseny.

Aquesta guia descriu els drets energètics i els recursos existents per fer front a situacions de precarietat energètica. La guia s’estructura en cinc blocs: No puc fer front a pagar les factures, Les meves factures són molt elevades, No entenc les factures, No estic d’acord amb la meva factura i Consells d’eficiència energètica.

La Taula per Garantir els subministraments bàsics d'Igualada és un espai relacional on diversos actors del municipi d’Igualada es coordinen per a donar resposta a la dificultat que algunes persones d’Igualada tenen per accedir i mantenir els subministraments bàsics: d'aigua, de llum i de gas. L'objectiu de la Taula és Impulsar accions dirigides a pal·liar i prevenir la precarietat energètica.