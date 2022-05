Igualada recupera la fira Automercat per al cotxe d’ocasió Els organitzadors, FirAnoia, confien que la mostra del proper cap de setmana serà un bon reclam per als igualadins i els veïns de la comarca. Se celebra el proper cap de setmana en un espai de 7.000 m2 a l’aire lliure, al barri de Les Comes d’Igualada. S’hi exposaran més de 300 vehicles seminous i d’ocasió de les principals marques.

Es tracta d’una cita «molt esperada per als concessionaris», segons fonts de Fira d’Igualada. En les edicions precedents la xifra de visitants ha estat estimable. Enguany, entre els compradors de vehicles se sortejaran 3.000 euros en premis. La Fira Automercat estarà instal·lada a l’Avinguda Països Catalans i a l’Avinguda Europa i es podrà visitar dissabte de 10h a 14h i de 16h a 21h, i diumenge de 10h a 14h i de 16h a 20h. Dissabte a les 18h tindrà lloc la passejada oficial de les autoritats, encapçalada per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich. En el moment de tancar la fira es farà el sorteig dels 3.000 euros entre els compradors.