Igualadafil convova una nova fira de teixits

Els dies 13 i 14 de juliol de 2022 tindrà lloc la segona edició de l'esdeveniment de moda Igualadafil que, en aquesta ocasió, presentarà les novetats en filatura per a l'hivern 2023/2024 amb l'objectiu de facilitar la selecció de les matèries primeres que utilitzen les marques de moda en les seves noves col·leccions.

La primera edició de l'esdeveniment va tenir lloc el passat 2 de març de 2022 amb la participació d'un total de 20 filatures de prestigi que, sumades, comercialitzen la meitat de tots els fils consumits per les marques de moda espanyoles que fabriquen peces de gènere de punt. En aquesta primera edició, en la qual es van presentar les col·leccions de fils per a l'estiu 2023, van participar en l'esdeveniment com a visitants una cinquantena de marques de moda, principalment catalanes. La valoració positiva de visitants i expositors han animat els promotors del certamen a organitzar una nova edició, ampliant el temps d'exposició i els continguts que s'oferiran als participants.

igualadafil va néixer fruit de la iniciativa de quatre distribuïdors de filatura: Juanma Muñoz, Albert Sorribes, Evarist García i Jose Luis Villegas, que van detectar la necessitat d'agregar la seva oferta de filatura per facilitar el procés creatiu i industrial de marques de moda. Aquests quatre distribuïdors representen actualment un total de 22 filatures internacionals de prestigi, com són Di.ve, Olimpias, Linsieme, Emilcotoni, Pool Filati, Giorgini Silvano, Botto Giuseppe, Belda Llorens, Carmagnino, Filaturas Du Parc, Cofil Filati, Maisson, Lanera Galicia, Filivivi, Rifil, Bemiva, Filmar, Risatel, Spinaker, Zoma, Filcompany, Paoleri i E, Miroglio.

L'objectiu d'aquesta nova edició és atraure un centenar de professionals vinculats a la indústria de la moda de tot l'Estat i oferir-los nous serveis com sessions de tendències de moda o mostres de peces que facilitin la inspiració dels dissenyadors i equips de producte que assisteixin a l'esdeveniment. Així mateix, Igualadafil anuncia la creació d'espais de networking durant els dos dies de durada de l'esdeveniment per facilitar la connexió i l'intercanvi entre els professionals que visitin Igualadafil.

L'esdeveniment tindrà lloc a les instal·lacions d'Igualada Fashion Lab, ubicat a l'antiga seu de l'empresa Vives Vidal, un edifici emblemàtic del tèxtil de la capital de l'Anoia. Aquest edifici, promogut per l'Ajuntament d'Igualada, l'Agrupació Tèxtil FAGEPI i el centre tecnològic FITEX té la vocació de ser un espai de connexió entre els diferents agents que vertebren el sector: Empreses productores, marques de moda, proveïdors de tecnologia i serveis, centres d'innovació i centres de coneixement, inversors i empreses de nova creació. Actualment, l'espai Igualada Fashion Lab és la seu permanent del centre tecnològic FITEX, especialitzat en recerca i innovació tèxtil- gènere de punt, així com de l'Escola de Confecció impulsada per la marca BUFF® que forma nous professionals de confecció per al sector, i del curs de tècnic tèxtil liderat per l'IES Milà i Fontanals de la capital de l' Anoia.

L'accés a aquesta segona edició d'IGUALADAFIL estarà limitat al públic professional vinculat a la indústria tèxtil i moda i tots els interessats podran registrar-s’hi mitjançant el web de la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil FITEX: www.fitex.es., entitat que contribueix a l'organització. Les marques podran reservar també reunions individualitzades per conèixer les col·leccions de filatures concretes i construir la seva agenda personalitzada si així ho desitgen.

Igualadafil pretén consolidar-se com un esdeveniment recurrent en el calendari de moda amb dues edicions anuals; la primera centrada en les novetats per a les col·leccions d'estiu i, la segona, enfocada a les d'hivern, sempre les més rellevants en les col·leccions de gènere de punt.