Òmnium Cultural Anoia i el Col·lectiu Eixarcolant han signat aquesta setmana un acord de col·laboració per treballar per la sobirania alimentària amb diverses accions que apostin pel consum de productes agroecològics sostenibles. Per ambdues entitats, la sobirania alimentària ens permetrà ser una societat més resilient a fenòmens com el canvi climàtic i la crisi energètica, i més independents de la globalització del mercat alimentari. A més, apostant pels productes de Km 0 es reforcen les cadenes de valor locals i això contribueix a la cohesió social i territorial. El conveni l’han signat Marc Talavera, en representació del Col·lectiu Eixarcolant, i Pere Joan Vinós, president d’Òmnium Anoia.

En aquest acord de col·laboració, Òmnium Anoia es compromet a treballar perquè en aquells esdeveniments organitzats per l’entitat on hi hagi consum d’aliments i begudes, aquests siguin de caràcter local i agroecològic sempre que sigui possible. El Col·lectiu Eixarcolant oferirà assessorament i acompanyament a l’hora de fer la tria dels aliments i begudes. Les dues entitats també elaboraran conjuntament el menú del Sopar Estellés que tindrà lloc a Igualada organitzat per Òmnium i que s’inclourà a la Jornada Gastronòmica de les plantes Oblidades que se celebrarà el 17 de setembre. El conveni també recull l’organització conjunta de diverses activitats culturals i gastronòmiques entorn de les plantes oblidades, com ara tallers de cuina adreçats a persones de diferents cultures i on la llengua vehicular de l’activitat serà el català. Aquestes activitats, que vincularan multiculturalitat, llengua i gastronomia, tindran periodicitat mensual. La seu territorial d’Òmnium Anoia, amb cinquanta-un anys d’història, és actualment l’entitat més nombrosa de la l’Anoia, amb 3.266 socis i presència als trenta-tres municipis de la comarca. El Col·lectiu Eixarcolant, amb seu a Jorba, treballa des del 2016 en diversos projectes de recerca i formació sense ànim de lucre arreu del país, sempre amb l’objectiu de fomentar un model de producció, distribució, i consum d’aliments més sostenible, ètic i just, i de recuperar espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals. Eixarcolant compta amb 300 socis a l’Anoia i un miler al conjunt del país.