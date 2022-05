La candidata d’ERC a l’alcaldia, Alba Vergés, es va reunir amb el President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, per tal de comunicar-li personalment la seva voluntat de ser la primera alcaldessa d’Igualada així com també per compartir-li les “necessitats, reptes i oportunitats d’Igualada i de l’Anoia”. El President, per la seva part, es va posar “a disposició” d’Igualada i de l’Anoia per tal de “fer avançar la ciutat” i ha assegurat que “el territori sap perfectament que pot comptar amb el Govern del País per treballar i avançar”.

La candidata a l’alcaldia d’Igualada va compartir-li al President de Catalunya els reptes de present i futur que fa “12 anys” que Igualada encara té i que, malauradament, no han millorat” com per exemple “les mancances a nivell de transport públic connectant Igualada amb Barcelona i la resta de capitals de comarca, com Vilafranca, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Lleida o Cerdanyola del Vallès (UAB)”, també la “urgent necessitat de reindustrialitzar el territori per crear llocs de feina ja que Igualada té un atur superior a la mitjana de la província de Barcelona”. Vergés també li ha destacat els “importantíssims problemes d’accés assequible a l’habitatge que hi ha a Igualada, la manca de planificació urbanística, ja que l’actual POUM data del 1986, i la voluntat de crear una fiscalitat justa i progressiva ja que Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars del país”.

Vergés va fer aquesta reunió just després d’haver-se trobat amb les entitats veïnals d’Igualada, ja que considerava “prioritari” i “cabdal” poder parlar amb el President del país per poder “revertir” el poc “pes polític” que té el govern municipal de l’Ajuntament d’Igualada. En aquest sentit Alba Vergés ha assegurat que “necessitem una alcaldia d’Igualada forta, amb una molt bona relació amb el Govern del País, amb els partits polítics del govern de la Generalitat, amb els alcaldes i alcaldesses de Catalunya i, especialment, amb els de la comarca de l’Anoia” i ha assegurat que “malauradament ara no és així”.

La candidata ha conclòs que “l’Anoia i Igualada necessiten un govern municipal que sigui capaç de sumar, de teixir confiances i consensos” i ha explicat que “quan vaig ser Consellera de Salut vaig veure perfectament com d’important era que els alcaldes i alcaldesses de Catalunya fossin persones capaces d’arribar a acords, és vital aconseguir-ho i jo vull posar tota la meva experiència de govern a la ciutat que estimo, a Igualada”.