Un centenar de les principals marques de moda del país participaran a partir de dimecres en el Rec, els quatre dies de botigues efímeres, en què les velles adoberies d'aquest sector industrial annex al nucli antic de la població es transforma en una rambla comercial. Aquest any retorna el Rec després que durant la part més important de la pandèmia se suspenguessin les edicions tants de primavera com de tardor, tant el 2020 com el 2021. El Rec 2022 comença dimecres de la propera setmana.

Es un retorn recuperant l'esperit de les darreres edicions i, allò més important per a la trobada, retrobant l'empatia amb el sector de botigues de marca que han tornat a confiar. Un centenar de botigues participants posarà aquesta edició al nivell de les de més participació que s'han fet fins ara. El organitzadors del Rec han fet públic a través de Twitter el mapa de situació de les botigues, que inclou una trentena de llocs al mateix barri per poder fer un mossec o una beguda: Ja pots consultar el CIRCUIT REC.0! 🤩



Un centenar de marques en 54 pop-up stores repartides pel meravellós barri del Rec d’Igualada us esperen de l’11 al 14 de maig, de 10h a 22h‼️



Per millorar la mobilitat tant a l'interior d'Igualada com a l'entorn més proper al Rec l'organització ha habilitat una zona d'aparcament a l'entorn de Universitat d'Igualada, al pla de la Massa, des d'on hi haurà un servei de bus llançadora per poder accedir a l'àrea comercial. Al mateix temps, restaurants i botigues d'Igualada també fan un campanya perquè aquelles persones que es desplacin a la capital de l'Anoia amb la voluntat d'assistir al Rec puguin conèixer la ciutat.