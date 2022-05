Els Mossos d’Esquadra han desmantellat aquesta setmana dues plantacions de marihuana, amb més d’un miler de plantes cadascuna, una a la Torre de Claramunt, a l’Anoia, i una altra a Sant Feliu Sasserra, al Bages, segons va informar ahir el cos policial.

En el cas de la Torre de Claramunt, els Mossos d’Esquadra van detenir dijous dos homes, de 36 i 45 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Les detencions són el resultat d’una investigació oberta el març, després que els vigilants municipals de la Torre de Claramunt informessin de la possible existència d’una plantació en una fàbrica en desús. Després de diverses indagacions, dijous es va fer una entrada i perquisició a la fàbrica i a l’habitatge adjacent. A l’interior de la nau van localitzar quatre estances amb 1.200 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. A més, hi havia una complexa instal·lació amb transformadors, focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu indoor.

A la fàbrica només s’hi podia accedir a través de l’habitatge contigu, ja que les portes d’accés bloquejades per dins. En l’escorcoll de l’habitatge es va trobar una pistola d’aire comprimit i en una habitacions hi havia diversos objectes pel cultiu de marihuana. També a l’habitatge hi van localitzar dues persones que van ser detingudes per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se’ls va denunciar per defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat el subministrament elèctric.

Per altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir també dijous un home i una dona, de 55 i 56 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric, a Sant Feliu Sasserra. A principis de març van iniciar una investigació després de tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una casa, on dijous van fer una entrada. A la primera planta van localitzar una estança amb 480 plantes de marihuana en procés d’assecar, i a la segona planta dues habitacions amb 533 plantes en diferents estats de creixement. En total hi havia 1.013 plantes. També es van localitzar diversos objectes destinats al cultiu de marihuana i una complexa instal·lació amb extractors, focus i transformadors per afavorir el creixement de les plantes.

A l’interior de la casa els mossos van localitzar dues persones que van quedar detingudes per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se’ls va denunciar per defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat la instal·lació per connectar-la de manera fraudulenta a la xarxa de distribució.

Tots els detinguts van quedar ahir en llibertat després de passar a disposició judicial.