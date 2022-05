L’estudi informatiu de millora i reforma de l’autovia A-2 inclou les principals demandes d’Igualada. Amb tot, l’Ajuntament ha decidit demanar dues modificacions en el període d’al·legacions. Una és per connectar amb Igualada el carril bici que ara queda tallat a Sant Genís, per tal que arribi fins a la capital de l’Anoia, i una altra per continuar un carril bici que uneixi Igualada i l’Espelt, i que fomenti també la mobilitat sostenible i segura.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha valorat positivament l’estudi informatiu de reforma i millora de l’A-2 entre Igualada i Martorell que el Ministeri de Foment ha presentat recentment. Ha destacat quatre millores importants que presenta el nou traçat de l’A-2 en aquest estudi informatiu. Una és el canvi en la sortida de l’Espelt que en el nou traçat compta amb una incorporació molt més integrada i segura. En aquest punt l’Ajuntament d’Igualada farà una al·legació per continuar un carril bici que uneixi Igualada i l’Espelt i que fomenti la mobilitat sostenible i segura. En segon lloc hi ha la millora en la connexió de l’A-2 en la Rotonda entre el Barri de Fàtima i Set Camins, que ara mateix no permet una connexió ràpida amb l’autovia. El projecte contempla la demanda de l’Ajuntament d’Igualada de millorar la connexió amb l’A-2 d’aquest punt i fer-lo possible des dels dos sentits facilitant la mobilitat de Fàtima i Set Camins. El projecte també fa més segura l’entrada 555 a Igualada, una de les entrades amb més volum de vehicles. Aquesta millora és una demanda d’Igualada i Òdena que, a banda, permetrà la connexió del polígon de Les Comes amb el nucli d’Òdena, permetent la mobilitat sostenible a peu o en bicicleta entre els dos municipis. L’alcalde, Marc Castells, també ha destacat un dels punts importants que preveu l’estudi: el trèvol de connexions entre l’A-2, la C-15 i la C-37. Amb el projecte de millora l’autovia quedarà completament connectada amb aquestes dues vies importants de l’eix diagonal. Venint de Barcelona, Lleida, Manresa o Vilafranca aquesta connexió permetrà totes les possibilitats de gir.