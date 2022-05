Unió de Pagesos denuncia que diverses persones van trepitjar sembrats de cereals i colza en camps propers a l’aeròdrom d’Òdena (Anoia) el dissabte passat durant la celebració d’una competició escolar de prototips de minisatèl·lits, organitzada per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la col·laboració del Govern de la Generalitat i ESERO Spain. El sindicat ha alertat els organitzadors que hi va haver manca de respecte cap als veïns i la pagesia de la zona, ja que no van ser avisats de la celebració de l’acte ni els van demanar permís per entrar als camps, la qual cosa va posar en risc la seguretat.

Grups de voluntaris, entre els participants de la competició, van entrar diverses vegades als camps per recollir el material caigut després d’haver-se enlairat els minisatèl·lits des de l’aeròdrom. Unió de Pagesos recorda que entre els camps afectats n’hi ha dos dedicats a la investigació, un de privat i un de l’IRTA. El sindicat "valora l’objectiu d’aquesta competició per fomentar vocacions tecnològiques dels joves, però reclama respecte pel treball de la pagesia i per la propietat privada", segons explica en un comunicat. Demana a les administracions que adeqüin la normativa per "acabar amb els danys als espais naturals, el perjudici dels quals no es tradueix en cap compensació per a la pagesia".