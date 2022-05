Soulimane Messaoudi ha estat escollit cap de llista a les eleccions municipals del 2023 a Martorell. L’actual regidor d’Esquerra Republicana a l’ajuntament de Martorell ha obtingut el 94% dels vots de la militància que ha assistit a l’assemblea.

Soulimane Messaoudi, que es presentava com a únic candidat, ha rebut un total de 15 vots a favor i 1 abstenció dels assistents a l’assemblea. Abans de les votacions va presentar un total de 12 avals, molt per sobre dels 5 necessaris per poder-se presentar.

Messaoudi es va adreçar als assistents i va remarcar que «hem d’obtenir un bon resultat a les eleccions municipals per capgirar la situació política a Martorell». El candidat diu que cal treballar per reduir la taxa d’atur, «la més alta del Baix Llobregat», i vol fer èmfasi en l’atur juvenil.