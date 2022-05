Aquest dimecres torna el Rec.0, el festival de pop-up stores de moda més gran d’Europa que estarà instal·lat durant quatre dies al barri del Rec d’Igualada (fins dissabte 14 de maig). L'spai està obert de les 10 del matí a les 10 de la nit. En aquesta edició, un total de 54 adoberies es convertiran en botigues de moda efímeres on s’hi instal·laran un centenar de marques de moda, des de les més consolidades fins a algunes de noves sorgides durant la pandèmia, dissenyadors independents, i marques de moda sostenible amb noves fórmules experimentals.

Al costat de marques consolidades com Levi’s, Munich, Desigual, Superdry, Puma, New Balance, SKFK, Jack and Jones, Sita Murt o Pepe Jeans s’hi podran trobar pop-up stores de marques de tendència o propostes desconegudes per al gran públic. Entre les novetats més destacades d’aquesta edició hi ha el nou espai Rec+Sostenible, a la sala de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada, un espai destinat exclusivament a les marques de moda sostenible i amb valor social. En aquest espai s’hi concentraran vint-i-cinc marques que fan producció de proximitat, que treballen amb materials respectuosos amb el medi ambient, i que són responsables amb l’entorn social, econòmic i territorial. L’espai també acollirà xerrades, taules rodones i diverses activitats relacionades amb la sostenibilitat.

En aquesta edició, el Rec.0 incorpora també noves formes de consum de moda que van més enllà de la venda tradicional, com ara l’intercanvi de roba que es durà a terme el dissabte dia 14 al 1er Mercat d’Intercanvi Rec. El Rec.0 també retorna oferint una intensa programació de concerts, tots gratuïts, una oferta gastronòmica que completarà el festival i diverses activitats per tots el públics com ara tallers i visites guiades en adoberies. La programació completa d’activitats es pot consultar al web rec0.com/activitats/

Proposta cultural en paral·lel

Rec és cultura Complementa la proposta de moda una programació cultural cuidada i gratuïta que es podrà seguir a l'escenari Estrella Damm i al pati Vila, amb grups com Sexenni (música urbana), Belushi (pop), Beth (en acústic), Movin’ Wes, Inic, Rally Ray (rap català), The Grooving Septet (jazz i música moderna), Le Nais (artista emergent) i Arc de Triomf (presenten àlbum). També hi haurà diverses sessions de DJ com la de Ràdio Flaixbac amb Andreu Presas i demostracions de lindy hop amb Swing Anoia. Per posar en valor el patrimoni industrial hi haurà també visites guiades a l’antiga adoberia de Cal Granotes, del segle XVIII, per conèixer el procés artesanal de l’adob de la pell, i també a l’empresa Curtits Badia, per conèixer l'actual procés industrial de l’adob de la pell de qualitat. També es farà una visita guiada a la sala “Un univers de pell” del Museu de la Pell d’Igualada per descobrir els usos i característiques de la pell a partir de l’observació de diferents objectes del Museu.

Tant divendres com dissabte i en diferents horaris, es faran diversos tallers infantils: de retalls de pell, d'upcycling i de plantes. Per als adults, la dissenyadora Olya Dubovik liderarà una Acció artística col·lectiva basada amb el treball amb les mans que tindrà lloc al seu estudi dels Horts d'en Pau. I tornant a la moda, en aquesta edició del Rec s'organitzen dues taules rodones entorn la producció de la moda que tindran lloc a l'espai Rec+Sostenible. La primera, ‘Moda circular, obligació o oportunitat?, tindrà lloc el dijous 12 de maig a les 18h i és un reflexió sobre la producció de moda i el procés circular aplicat a la indústria tèxtil. La segons xerrada és ‘Moda sostenible: una moda, una realitat o una necessitat?’, el divendres 13 de maig a les 19h. Les taules rodones comptaran amb la presència dels seus protagonistes, empreses, dissenyadors i productors de moda.

Oferta gastronòmica

En aquesta edició, a més de la cinquantena d’adoberies convertides en botigues de moda efímeres, els visitants es trobaran al llarg del recorregut un total de 34 punts de restauració a l’aire lliure amb propostes molt diverses. El Rec.0 comptarà amb diversos patis gastronòmics, a més d'una zona de pícnic. Es combinarà una oferta de pop-up bars i foodtrucks amb propostes elaborades amb productes frescos i de qualitat per a tots els gustos i necessitats: cuina vegetariana i vegana, sense gluten i amb productes ecològics. Una oferta gastronòmica més variada que mai que anirà des de la cuina catalana, italiana, asiàtica o índia, fins a la barbacoa.

Rec.0 va néixer l'any 2009 a Igualada per donar a conèixer el barri del Rec, un enorme espai urbà amb un patrimoni arquitectònic industrial únic que es veia amenaçat pels plans urbanístics d'aleshores. Després de 12 anys, Rec.0 s'ha consolidat com un festival de moda de referència on un centenar de marques de moda de tot tipus s’instal·len durant quatre dies en un entorn únic com són els locals de les velles fàbriques de pell del barri industrial.

Les marques del Rec.0 Un centenar de marques estaran repartides per les 54 adoberies al llarg del recorregut del Rec.0: American Socks, Amt, Antonio Miro, Barça Store, Bean's Barcelona, Billabong, Quiksilver, Boxley, Brava Fabrics, Buff, Castañer, Crocs, Toms, David Valls, Designers Society, Desigual, Dockers, Elise et Sardine, Traveta Espardenyes, Gorni Kramer, Hebo i Grifone, I am Bold, Ika Editions, Interesport (Nike, New Balance, Puma / Helly Hansen, Trango, Ternua Mckinley), Javier Simorra, Jordi Rafart, Josep Abril, Killig Weekend, KILOtela, Levi's i Dockers, Lia Swimwear, Little Lia, LotieKids, Macson, Mi&Co, Micu Micu, Miriam Ponsa, Misako, Munich, Mus&Bombon, No Name, Cole Haan, Nice Things, Only, Only&Sons, Jack&Jones, Paloma Wool, Pepe Jeans, Punto Blanco, Satorisan, Samsoe Samsoe, Thinking Mu, Dr Denim, Sita Murt, SKFK, Suindiatic, Superdry, SusiSweetDress, Swiss Bags, TCN, Teoh&Lea i Designers Society, Textura, Textura Baby, Tsunami, Txell Miras, Yellow, Visionario, Visual Poetry Barcelona, Volcom, Who Bcn, Yporqué. Rec Kids: 1 + in the family, Anguè Anguè, BabyClic, Bean’s Barcelona, Crocs, Done by Deer, Elise et Sardine, Jugar i Jugar, Littlelia by Beth, Lötiekids, Micu Micu, Micuxú, Pequeño Tocón, Petit Oh!, Picnik Barcelona, Piñata Pum, Pinyactus, Small Dreamer by TCNSuindiatic, Textura Kids Tinycottons, Yporqué. Pop Up Day Estrella Damm: Ehlea, Jennie Plus Size Clothing, Sita Nevado, Arrels Fundació, yosoLOVEoamor, Naguisa. Espai Rec+Sostenible: Akin, Akita, Anna Elizari, Bohodot, Design Marked, Imarit, The Milky Way, Land Studio, Luna Brands, Miu Sutin, Moda Sostenible Barcelona, Moraduix, Nathalia Garcia Studio, Natura Moda, Nuoo Clothing, Mun Bcn, Omnea, Top Manta, Zebra Barcelona, Zer Era.

Per a més informació: https://www.rec0.com/marques-rec-0/