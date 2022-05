El Made.igd es posa en marxa sota el paraigua del Rec

Igualada Comerç ha obert aquest dimecres el Made.igd coincidint amb el festival Rec.0. És una nova proposta que es posa en marxa sota el paraigua del Rec.0 per tal de tenir un aparador er aquells productors i botigues locals que veuen una oportunitat en aquesta fira. Aquest dimecres el Rec.0 ha donat el tret de sortida de quatre dies plens de comerç per Igualada. També ho ha fet l’espai Made.igd, situat al Pavelló de la Divina Pastora. L’acte d’inauguració ha comptat amb la participació de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora Carlota Carner, del regidor Jordi Marcè i de la presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià. Tots ells han sigut els primers de donar una volta per tots els expositors que omplen aquest espai. Durant la inauguració s’ha posat llum al cartell de Made.igd i els alts càrrecs s’han fet una fotografia amb tots els botiguers.

Aquest any, Igualada Comerç ha allargat quatre dies el Made.igd. Per tant, l’espai estarà obert de l’11 al 14 de maig, de 10:00 a 22:00, coincidint amb l’horari del Rec.0. Aquesta és una aposta que dona resposta a la petició dels comerciants que en les darreres edicions varen mostrar l’interès de ser presents de dimecres a dissabte. Sempre s’havia participat només en dissabte i en diferents formats. La presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià, s’ha mostrat contenta per aquest canvi “després de molts acords hem aconseguit que les botigues igualadines entrin i es trobin en bona sintonia amb el Rec” i ha assegurat que l’objectiu d’aquest espai és que “les botigues d’Igualada tinguin cabuda al Rec, les quals sempre estaven una mica de banda”.

Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicat que “la iniciativa d’Igualada Comerç és potenciar el comerç igualadí, el qual és molt viu i dinàmic, ja que la ciutat rep molts visitants de fora per la seva oferta i tracte”. Castells també espera que “Made.igd serveixi com una oportunitat pels comerciants d’Igualada per donar-se a conèixer molt més”.

L’edició d’enguany de Made.igd compta amb expositors de 16 botigues i 3 fàbriques igualadines amb productes produïts a la capital anoienca. En aquest sentit, la presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià, assegura que ha sigut un èxit perquè “algunes botigues s’han quedat fora i, fins i tot, hi ha llista d’espera".