«Estic satisfet, he ajudat a trobar el violador amb un vídeo»

Un sopar amb sis parelles a prop de casa la nit de Tots Sants va acabar sent clau per posar cara al presumpte agressor sexual d’una menor a Igualada. El comandant d’Ibèria Ramon Vallès (Barcelona, 1966) i resident a Igualada va veure com un grup de joves destrossava el cotxe del seu cunyat. Fruit d’un reflex, va treure el seu mòbil i va gravar els autors d’aquell acte vandàlic, entre els quals els Mossos d’Esquadra van identificar posteriorment Brian Céspedes, el detingut per violar hores després una jove de 16 anys.

Què el va fer prémer el botó de gravar?

El meu cunyat tenia aparcat el seu vehicle a pocs metres d’on havíem sopat. En sortir del restaurant vam veure com dos nois, que formaven part d’un grup on hi havia nou joves més, intentaven destrossar el seu vehicle. Van arribar a l’extrem de saltar a sobre del sostre i el van enfonsar. Com sabia que allò era motiu de denúncia, vaig intentar capturar imatges dels joves per reforçar els nostres arguments.

Com van viure els moments posteriors?

Vam trucar a la Policia Local i als Mossos d’Esquadra per denunciar els fets. Teníem clar que no podíem perseguir-los, ja que no sabíem si eren persones violentes. Un cop va arribar la policia, els vam explicar tot el que havia passat i els vaig entregar les meves imatges. Després, vam tornar cap a casa. Uns dies més tard se’ns va convocar al jutjat d’Igualada per fer una declaració. En el meu cas, com a testimoni, moment en què vaig aportar de nou el vídeo.

La policia li torna a trucar el mes de gener.

Sí, en aquest cas ho va fer la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC). Llavors ja sabíem que la mateixa nit de l’acte vandàlic envers el vehicle del meu cunyat hi havia hagut una violació a la ciutat. Em van demanar el telèfon amb què havia fet les gravacions i les imatges originals.

Llavors va començar a sospitar alguna cosa?

Sí. És evident que la unitat policial que es dedica a investigar agressions sexuals no hauria tingut gens d’interès en el meu vídeo si no hagués tingut alguna relació amb la violació a Igualada.

Viu a prop de la zona. És el primer cop que es troba en una situació conflictiva?

D’aquesta magnitud, sí. De tant en tant veus joves que fan algun acte vandàlic, però mai he vist ningú causar danys com aquests.

Quan va gravar les imatges mai s’hauria imaginat la repercussió que tindrien?

De cap manera. M’ha entristit conèixer una notícia com aquesta. Ha estat una agressió sexual molt violenta i el resultat podria haver sigut molt pitjor encara. Com a pare, he intentat posar-me en la situació de la família. Vaig gravar el vídeo per l’acte vandàlic, però si hagués imaginat el que va passar hores més tard, qualsevol dels que érem allà presents hauria intentat fer el possible per retenir el presumpte violador.

Com se sent sabent que el seu vídeo ha permès identificar l’home?

És una barreja de sensacions. Tot aquest rebombori s’ha generat per l’acte violent que hi va haver, però això no ho puc canviar. Al mateix temps, em sento satisfet, ja que amb un vídeo he ajudat a trobar l’autor de la violació.

Si ho analitza amb perspectiva, va estar a uns metres del detingut per l’agressió sexual. Què li provoca això?

Rebuig. Ara que ho sabem tot, quan torno a veure el vídeo penso que entre ells hi havia una persona que va ser capaç de cometre una violació d’extrema brutalitat. Penso que també s’hauria d’esbrinar com ha sigut la vida d’aquest jove. Un monstre no es crea d’un moment a l’altre, hi ha coses al darrere i s’han d’analitzar. Hem d’evitar que aquestes situacions es repeteixin en mans d’altres persones.

Com viu el seu entorn el rebombori generat arran de la seva gravació?

En general, les reaccions del meu entorn són molt variades. Hi ha qui em demana si temo represàlies. Però no tinc por. Cal tenir en compte que visc una vida molt normal i no m’exposo a situacions perilloses. Tinc clar que vaig fer el que havia de fer.

Ho tornaria a fer?

Evidentment. Tornaria a gravar les imatges. No ho vaig fer pensant en què podia venir després, ja que això no em correspon a mi. Jo vaig gravar i després les persones que es dediquen a investigar van fer la seva feina. No és el primer cop que gravo imatges per denunciar el que considero que són injustícies o el que no m’agrada.

Quatre segonsvitals per resoldre la investigació

Quatre segons d’un vídeo han estat clau per identificar l’autor de la violació a una menor la nit de Tots Sants a Igualada. La seqüència mostra com el grup amb què va sopar Ramon Vallès s’apropa als joves, els increpa, després de veure com intentaven malmetre el vehicle d’un d’ells a pocs metres. Eren dos quarts de dues de la nit, abans de la violació. En les imatges, el presumpte autor de l’agressió sexual a la jove de 16 anys, Brian Céspedes, camina uns metres darrere del grup i capcot. Intenta passar desapercebut entre els joves i porta en tot moment la caputxa posada. Aquesta se la posa instants abans, quan detecta que l’estan gravant. Portava peces de roba i complements que eren els mateixos que a la resta d’imatges analitzades per la policia durant la investigació.