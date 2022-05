Aquest dissabte ha tancat portes l'edició de represa del festival Rec.0 d'Igualada, que ha deixat unes contundents xifres d'assistència; tant dimecres com dijous es van batre rècords de visitants –van ser el dimecres i dijous líders de les vint-i-una edicions del festival- i el còmput global de quatre dies suma un balanç aproximat global de 100.000 visitants d'arreu del país, que van omplir les 54 adoberies convertides en botigues de moda efímeres.

RecStores, l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, partia de la incertesa de com respondria el públic després de dos anys sense poder celebrar el festival a causa de la pandèmia, i es mostra molt satisfeta d'una resposta que ha superat de llarg totes les expectatives. L'afluència de públic dimecres va obligar a reforçar al llarg del dia el servei d'autobusos llançadora des dels grans aparcaments situats a la zona del Campus Universitari d'Igualada, i es van establir torns extres en serveis com la neteja.

Pel que fa a la facturació, a l'espera del tancament de les xifres, les marques apuntaven que s'havien igualat, i en alguns casos fins i tot superat, les xifres de l'edició de primavera de 2019. L'alt ritme de vendes de dimecres va fer que algunes marques haguessin de reposar producte de cara a dijous. En total han estat un centenar les marques presents al Rec.0, des de les més consolidades fins a marques noves sorgides durant la pandèmia amb fórmules més experimentals.

Pel que fa al 1r Mercat d'Intercanvi Rec.0 que s'ha celebrat dissabte com a prova pilot, l'èxit també ha estat rotund: en total hi ha participat més de 300 persones que han intercanviat més de 4.000 peces usades. L'organització ja ha confirmat que es potenciarà l'experiència de cara les properes edicions. Les peces aportades que no s'ha endut ningú seran entregades a Roba Amiga de Càritas. L'èxit del Mercat d'Intercanvi, sumat a les bones vendes de la roba a pes, confirmen que és encertada l'aposta del Rec.0 per incorporar noves formes de consum de moda que van més enllà de la venda tradicional.

L'organització es compromet també a reeditar l'Espai de Moda Sostenible, el Rec + Sostenible, un concepte que ha funcionat reunint vint-i-cinc marques amb valor social i que ha acollit xerrades amb aforament ple i aportacions molt interessants sobre el futur de la circularitat a la moda, i també es compromet a seguir oferint dins el circuit un espai per als comerços de proximitat d'Igualada, que han rebut una gran afluència de públic. A banda d'això, de cara al novembre, ja avancen que també introduiran millores a nivell d'organització general.

Durant quatre dies, el barri industrial del Rec d'Igualada s'ha omplert de vida gràcies a les botigues efímeres però també als 34 punts de restauració amb una variada oferta gastronòmica i a la quarantena d'activitats culturals per a tots els públics com ara concerts, visites guiades en adoberies, tallers i xerrades, totes gratuïtes, que han tingut una gran acollida per part d'un públic molt familiar.

Rec.0 va néixer l'any 2009 a Igualada per donar a conèixer el barri del Rec, un enorme espai urbà amb un patrimoni arquitectònic industrial únic que es veia amenaçat pels plans urbanístics d'aleshores. Després de 12 anys, Rec.0 s'ha consolidat com un festival de moda de referència on un centenar de marques de moda de tot tipus s'instal·len durant quatre dies en un entorn únic com són els locals de les velles fàbriques de pell del barri industrial.