Ha mort el regidor Jaume Simó Soler, de Calaf, de malaltia. Havia estat el cap de llista del Grup Independents per Calaf (GIC) i era el cap de l'oposició a llAjuntament de Calaf. Aquest dilluns, el consistori ha emès un comunicat de condol per la seva mort. Durant el matí hi ha previst que quedi instal·lada a la sala de plens de l'Ajuntament, fins a 14:00 h, una capella ardent i l'enterrament tindrà lloc a les 17:00 h a l'església parroquial de Sant Jaume.

Jaume Simó i Soler va morir la vesprada del dissabte 14 de maig fruit d'una malaltia. Tenia 71 anys. Com a mostra de condol, l'Ajuntament ha decretat dos dies de dol. A més les banderes del consistori i del Castell onejaran a mig pal i es col·locarà una cinta negra al balcó. Jaume Simó i Soler va néixer el 14 de juliol del 1950. El seus inicis laborals van ser amb l'empresa Germans Frauca de Calaf el 1968. L'any 72 començà a treballar a les oficines centrals de pinsos a Barcelona. A finals del 75 es trasllada a Piensos Hens de Silla com a responsable de logística. L'any 1985 l'empresa es fusiona amb Cargill Espanya S.A d'on va ser nombrat subdirector de les plantes de Silla (València) i Pinto (Madrid) des del 1989 fins al 1993. Del 1993 fins al 1999 va ser director de compres i vendes de la Swine Division. Al 1999 va ser el director comercial de la fàbrica de pinsos de Cargill. El 2001 va ser nombrat Director de comercialització de la zona de Llevant per al porcí blanc amb la mateixa empresa Cargill amb la que va continuar fins a la jubilació. <la seva activitat pública a la vida política de Calaf la va iniciar en les últimes eleccions municipals. Durant les eleccions municipals del maig del 2019 va ser el cap de llista del Grup d'Independents per Calaf i va entrar a formar part de l'Ajuntament el 15 de juny 2019 com a regidor a l'oposició.