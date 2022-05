El projecte del lloguer de vehicles elèctrics per a la conca d'Òdena queda aturat

Durant sis mesos, la Conca d’Òdena ha acollit la prova pilot de servei de vehicle elèctric compartit anomenat MOBICO, amb una flota de 8 cotxes i 12 motos distribuïts pels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. Qualsevol usuari podia fer ús dels vehicles descarregant-se l’App MOBICO als seus telèfons mòbils i pagant només pels minuts d’ús del vehicle. Abans de començar els sis mesos de prova, que van arrencar al mes de novembre, durant les setmanes prèvies es va obrir el servei de manera gratuïta per a tothom.

Durant la fase pilot de pagament, MOBICO ha tingut a la Conca d’Òdena una xifra superior als 500 usuaris registrats, que han fet un total de 1.039 viatges, distribuïts principalment en els dies feiners. Pel que fa el perfil dels usuaris, el viatger tipus ha estat un home d’entre 30 i 45 anys, tant en motos com en cotxes, i la majoria de viatges han tingut com a origen o com a destí Igualada.

El projecte és una iniciativa público-privada impulsada per l’Associació de municipis per la mobilitat AMTU, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, l’Ajuntament de Castellolí, i les empreses SEAT:CODE i Circuit Parcmotor, amb la col·laboració de Servisimó. Es tracta de la primera prova pilot sobre mobilitat intel·ligent i sostenible feta fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, i ara els impulsors estudiaran si el projecte té viabilitat.

La gestió i l’anàlisi de les dades recollides permetrà disposar d’informació rellevant sobre els desplaçaments dels ciutadans de la Conca d’Òdena i planificar, així, una possible infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics i/o híbrids endollables que permetria reobrir el servei MOBICO de manera estable. Ara , de moment, queda aturat. La voluntat dels Ajuntaments de la Conca d’Òdena és poder donar continuïtat a aquest servei i, alhora, establir una legislació per a possibles projectes empresarials de mobilitat sostenible i compartida que puguin sorgir en un futur proper.

MOBICO suposa un estalvi per a la butxaca dels consumidors i un estalvi per al medi ambient, ja que es redueix la contaminació tal com demostren les 2 tones de CO2 que s’han estalviat durant els sis mesos de la prova pilot. A més, és una eina a disposició als habitants de la Conca d’Òdena per reduir els 200.000 desplaçaments que es fan diàriament amb vehicle privat entre els diferents municipis, amb una iniciativa equitativa que democratitza el vehicle ja que no cal disposar de vehicle propi i tothom -independentment del seu nivell adquisitiu- pot tenir-hi accés.