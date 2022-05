Creu Roja Anoia, Original Buff S.A. i Òdena Village, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Òdena, han presentat aquest dimarts la 1a edició del “Buff Adventure Fest x Ucraïne”, la qual se celebrarà el proper dissabte 28 de maig. Serà una trobada a l'aire lliure, pensada per tenir una nombrosa assistència i recaptar fons per fer front a les despeses i necessitats que genera l'atenció als refugiats. La coordinadora de Creu Roja Anoia, Sílvia Grados, ha explicat que l’esdeveniment s’ha organitzat amb un doble objectiu, “l’objectiu és poder lligar una activitat a l’aire lliure, per afavorir la convivència i la pràctica d’hàbits saludables amb una jornada solidària per recaptar recursos per l’emergència Humanitària d’Ucraïna”.

Creu Roja ha allotjat més de 5.000 persones a diferents espais distribuïts en 35 municipis catalans des que va posar en marxa els diferents dispositius de recepció i acollida. Grados ha assenyalat que “Creu Roja necessitem recursos per poder abastir aquestes 5.000 persones que tenim allotjades a Catalunya, ja sigui en acolliment, suport psicològic, l’escolarització dels menors, entre d’altres”. Des de Creu Roja Anoia també han destacat que tant Igualada com la comarca de l’Anoia “s’ha demostrat que som una comarca solidària”. I és per això que esperen molta participació.

La jornada s’iniciarà a les 10h del matí i fins a les 19h de la tarda, els assitents podran participar en tot un seguit d’activitats lúdiques i esportives, que es poden dur a terme en família; com ara: jocs participatius, el bike parck, zones de jocs definits, jocs d’equilibris al bosc, visita a les granges, entre d’altres. El propietari i director d’Òdena Village, Josep Casanovas, ha explicat que a banda de totes aquestes activitats, també “hi ha previstes dues proves de running, una cursa d’orientació i una caminada popular, tant pels més menuts com pels més grans”. La jornada també comptarà amb servei de bar i zones de pícnic per aquells qui vulguin passar-hi tot el dia. Tota l’organització i acompanyament de les activitats que es duran a terme durant la jornada aniran a càrrec de voluntaris i voluntàries de la Creu Roja.

Els assistents a la jornada necessitaran fer una inscripció i pagament d’una entrada destinada íntegrament a recaptar fons per Ucraïna, així com a la cobertura de despeses bàsiques. Els infants de 0 a 3 anys tindran entrada gratuïta, els nens i nenes d’entre 4 i 12 anys hauran de pagar 5€ i els majors de 13 anys, 8€. Les entrades també es podran adquirir el mateix dia que se celebra l’esdeveniment. Des de l’organització, també han explicat que “tots aquells que no puguin assistir a la jornada, però vulguin col·laborar, podran fer-ho fent una donació a través de la pàgina web que s’ha creat específicament per a la jornada: https://cercadeti.cruzroja.es/adventurefest

Per la seva banda, l’empresa Original Buff S.A, fa anys que manté una estreta col·laboració amb Creu Roja, donant suport a diferents campanyes i aquesta iniciativa en concret, respon als eixos de sostenibilitat, cura pel planteta, proximitat i millora del Benestar de les persones i de l’entorn local com a eina de transformació. Almudena Cara, Culture, Engagement & Social Impact Manager de Buff, ha destacat que aquesta jornada lúdica “és una oportunitat per acostar a les persones a compartir el nostre propòsit d’inspirar un món més conscient a través de l’emoció de l’aventura, al mateix moment que contribuïm en una acció solidària i tan necessària com és la recaptació de fons per ajudar al poble ucraïnès. Esport, aventura i solidaritat s’uneixen per una bona causa”. Cara també ha explicat que durant la jornada “hi haurà un punt de venda solidària amb un producte que ha confeccionat l’empresa igualadina per a la recaptació de fons per Ucraïna.

Finalment, l’alcalde de l’Ajuntament d’Òdena, Francisco Guisado, ha volgut agrair a les tres entitats per organitzar l’esdeveniment i ha expressat que “donem suport a la iniciativa, i col·laborarem aportant els recursos de logística, personal de Protecció Civil, i el que calgui”.