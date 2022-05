La cooperativa Àuria, dedicada a la inclusió en el món laboral de persones amb discapacitat a l'Anoia, ha fet un gir en la seva orientació industrial i comenta una línia de producció de perfums amb producte propi, que vol vendre a grans empreses perquè les comercialitzin amb el seu nom. Fins ara, el que feia Àuria, que ja havia entrat en aquest món de les fragàncies, era treballar per a tercers seguint les indicacions que se'ls donaven, ara passen a fer projecte propis i a vendre'ls acabats. Albert Piñol, nou director d'Àuria, considera que "és una manera de tenir més valor afegit". L'empresa està a punt de tancar grans acords i Piñol veu que el projecte port suposar un canvi en la posició d'Àuria.

En aquests moments, a Àuria hi treballen 432 persones, amb un 72% de persones amb discapacitat, i entre aquests, el 90% amb discapacitat intel·lectual. La cooperativa té un pressupost per al 2022 de 17 milions d'euros i ha ampliat la plantilla en 34 persones en el que portem d'any. Durant la pandèmia, la producció de gel hidroalcohòlic els va permetre mantenir l'ocupació i ara, ja amb tot el tema laboral en plena normalitat, han iniciat el procés de creixement coincidint amb l'etapa de la nova direcció que encapçala Albert Piñol.

Aquest nou desenvolupament té diverses branques. Una és l'esmentada línia de creació de perfums, que acompanyada d'una inversió que supera el milió d'euros per arribar a una producció molt més gran i amb un procés d'industrialització i de qualitat del producte millorada. Piñol ha explicat que vol situar Àuria entre les empreses amb millor nivell de qualitat. Per dur a terme aquest projecte, l'empresa ha rebut ajuts del departament de treball.

Al mateix temps, Auria desenvoluparà un nou projecte de productes d'higiene personal, que si no hi ha cap entrebanc es podrà presentar el proper mes de setembre. Aquesta seria una línia de producte propi que estan desenvolupant. I també ha iniciat una feina complementària a la de jardineria que és la neteja de les lleres dels rius. Fins ara, aquesta era una feina que ofertava la Diputació de Barcelona, però que ara estan fent els ajuntaments directament i l'empresa anoienca ha aprofitat el seu coneixement per acudir als concursos.

El model dels Iogurts de la Fageda seria el que Àuria voldria aconseguir, pel que suposa d'implantació i pel valor que té treballar amb un sector de vulnerabilitat social. Piñol assegura que l'empresa, que treballa amb bona part del personal contractat que perceben el salari mínim, ha de buscar nous recursos, noves línies de negoci, per superar, per exemple, les pujada salarials que dicta el govern i creu que els projectes que ara impulsa la situen en el bon camí.