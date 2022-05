L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha aprovat la cessió dels terrenys per poder fer l'ampliació de l'actual escola i crear l'aulari necessari per poder impartir secundària. Per primera vegada s'oferirà educació secundària al municipi. Dimecres es va fer un pas significatiu per a aconseguir-ho amb l’aprovació per unanimitat al ple municipal de la cessió d’un terreny annex a l’escola Maria Borés al Departament d’Educació de la Generalitat per tal que el centre es pugui ampliar i convertir en institut escola.

El govern local considera que es tracta dels pas definitiu i que ara tot queda en mans del departament d'Educació. El model d’institut escola els alumnes tenen una continuïtat educativa per a tota l'etapa de formació obligatòria, fins als 16 anys o 4art de primària. "Aquest model d’escolarització ofereix, entre altres avantatges, la continuïtat formativa, un seguiment evolutiu dels alumnes i promou la convivència entre infants i adolescents", segons han explicat fonts municipals. En finalitzar el ple l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, mostrava la seva satisfacció per la fita assolida assegurant que “des de l’inici del mandat recuperar l’educació secundària a la nostra població ha estat un dels principals objectius que ens hem marcat. Ara ja podem dir que ho hem aconseguit i, a més, donant continuïtat i ampliant un projecte educatiu tan engrescador com és el que desenvolupa l’escola Maria Borés. I el que no és menys important, disposar d’educació secundària servirà per a potenciar l’arrelament de les famílies al municipi. Ens podem sentir molt orgullosos”. En aquest mateix sentit Mabras destacava i agraïa la important implicació que ha trobat l’equip de govern en l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. A més de donar suport al projecte, la seva participació activa ha estat decisiva per tal que des del Departament d’Educació es contemplés la possibilitat d’establir un institut escola a la Pobla de Claramunt.