Després de dos anys marcats per la pandèmia de la covid-19 amb reunions en format virtual, uns 500 monitors i monitores del Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans–Fundació Pere Tarrés es trobaran de forma presencial avui a l’Escola Pia d’Igualada. L’objectiu és reflexionar sobre la tasca educativa dels centres i clubs d’esplai, especialment l’impacte que tenen en la promoció de la cultura i la llengua catalana.

Els darrers dos anys han estat marcats per la pandèmia de la covid-19 i les mesures per frenar-la com el confinament, les quarantenes, les restriccions de mobilitat o de reunió. Tot plegat ha desencadenat una crisi econòmica i social que també ha perjudicat el benestar emocional de moltes persones, especialment, d’infants, adolescents i joves. Aquest context incert i inestable ha repercutit en l’activitat dels centres d’esplai els darrers dos anys.

En aquest context, un dels principals reptes de la jornada és assentar novament les bases de la tasca educativa dels centres d’esplai de cara a repensar el nou curs. Per això, la trobada girarà al voltant de cinc grans eixos: els infants i joves, l’equip educatiu, l’entorn i la comunitat, els valors i les emocions i la gestió. Aquests continguts es treballaran a través del joc, xerrades, formacions i activitats.