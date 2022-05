La relació entre l’Ajuntament de Calaf i l’empresa pública Aigües de Manresa es tancarà el dia 1 de juliol. El dia 25 d’abril, el ple municipal va decidir, amb els vots en solitari de l’equip de govern, fer «l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei de l’aigua potable» a l’empresa la Transparenta, que haurà de començar a treballar a partir d’aquesta data.

L’Ajuntament de Calaf i Aigües de Manresa hauran de mantenir relacions, però, perquè la població té un deute pendent de pagament de 450.000 euros amb l’empresa subministradora per un crèdit concedit a la corporació per al pagament d’unes obres, que en el seu moment ja va ser molt polèmic perquè l’Ajuntament l’ha anat cobrant als veïns com un cànon al rebut de l’aigua. De fet, políticament és un dels punts que va restar en les opcions de CiU o Junts per mantenir-se al govern. I, al mateix temps, va ser un dels punts on es va agafar l’oposició fa vuit anys, quan no eren al govern, per explicitar com no volia que es fes la gestió des del consistori.

La Transparenta és una empresa creada per la constructora Calaf Grup i Facsa, una empresa del cicle de l’aigua de Castelló. Aquesta empresa Transparenta vol «el cicle integral de l’aigua».

En el ple del dia 25 d’abril, l’alcalde Jordi Badia va explicar que «l’únic que s’havia fet és recuperar la gestió de l’aigua» i, entre les tasques que això implica, una és la de manteniment, i aquesta no la podia assumir la brigada i, per tant, s’havia hagut de licitar. Per la seva part, el regidor de Medi Ambient, Sergi Fitó, va defensar que tot s’havia fet sempre amb criteris tècnics i de secretaria, i que s’havia establert un contracte d’un any prorrogable a 1 any més per no condicionar futurs governs.

Badia també va afegir que el nou acord permet tenir «una relació de confiança amb l’empresa que fa el servei», recuperar per part de l’Ajuntament el control de les actuacions i inversions que es duen a terme i que l’Ajuntament tingui un coneixement de la xarxa que ara no té perquè aquesta és un informació que té l’empresa Aigües de Manresa.

Aigües de Manresa presta servei a gairebé una vintena de municipis de l’entorn de la capital del Bages a través de la societat Congiac (Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya). Calaf, però, no hi havia entrat.